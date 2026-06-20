Đức và Hà Lan phải cẩn thận… củi lửa!

Nhiều tên tuổi lớn sẽ lại ra sân ở lượt trận thứ hai vào ngày 21-6, nếu như Tây Ban Nha sẽ “không vấn đề gì” khi gặp Saudi Arabia dưới cơ hẳn, điều mà họ chờ đợi là bàn thắng khơi thông tâm lý ngột ngạt sau trận ra quân thì Hà Lan và Đức dễ mất điểm.

HLV Nguyễn Tuấn Phong

Ở trận ra quân, “cỗ xe tăng” Đức đã đè bẹp Curacao đến 7 bàn. Trận thắng, thậm chí thắng lớn ấy đang là cú hích cho đội tuyển Đức ở ngày ra quân tại sân đấu mà họ vốn gây nhiều thất vọng trước đó. Còn để lấy trận thắng đậm của Đức trước Curacao để luận anh hùng, tôi nghĩ vẫn còn quá sớm. Tấm thông hành dự World Cup đến tay Curacao một phần nhờ nhóm 3 đội mạnh thuộc khu vực Concacaf là Mỹ, Mexico và Canada làm chủ nhà của giải đấu này. Nên Curacao, tôi nghĩ chỉ ở mức trung bình.

Thế nên trận thắng đậm trước Curacao của đội tuyển Đức, theo tôi thì không có gì quá ghê gớm, chưa thể hiện đúng chất lượng đội hình của Đức ở thời điểm này. Gặp Bờ Biển Ngà sẽ là “thước đo” thực sự dàn cầu thủ của tuyển Đức mà tôi nghĩ sẽ có nhiều thứ đang khiến Đức lo lắng. Con người, lối chơi và bản lĩnh của Bờ Biển Ngà hoàn toàn khác với Curacao và họ đủ sự tự tin cho cuộc so tài này.

Đội tuyển Đức trong trận thắng cách biệt Curacao ở ngày ra quân.

Tương tự như Đức, Hà Lan cũng sẽ gặp đội bóng vừa thắng trận ra quân và cũng có đội hình chất lượng là Thụy Điển. Bảng F cho thấy tính rủi ro rất cao khi Nhật Bản cho thấy họ không phải là đối thủ đơn giản mà đủ sức để thách thức tất cả. Bị Nhật Bản cầm hòa ở trận ra quân, Hà Lan lâm vào thế khó ở cuộc so tài với Thụy Điển, đội vốn khởi đầu giải một cách hoành tráng bằng chiến thắng cách biệt trước Tunisia.

Khác với Nhật Bản, Thụy Điển vẫn có nhiều ưu điểm mà Hà Lan sẽ phải kiêng dè mà nếu không sớm cải thiện, họ dễ lâm vào thế rượt đuổi ở vòng đấu cuối.

Hai trận đấu này tôi nghiêng về tỷ số hòa sẽ dễ xảy ra hơn.

HLV NGUYỄN TUẤN PHONG