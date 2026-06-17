Hy vọng Messi gọi, Ronaldo sẽ trả lời

Đó là nhận định của Bình luận viên Vũ Quang Huy sau Màn tỏa sáng của Messi vào ngày 17-6. Không những có Messi mà cả những “tiểu tướng” Mbappe và Haaland cũng cùng bùng nổ. Mọi tầm mắt đều hướng về mà ra quân của Bồ Đào Nha vào đêm nay xoay quanh huyền thoại Ronaldo.

Bình luận viên Vũ Quang Huy

Với Messi, còn đúng 1 tuần nữa anh sẽ bước sang tuổi 39 nhưng huyền thoại của bóng đá Argentina đã cán những cột mốc đáng trân quý khi trận gặp Algeria là lần thứ 200 khoác áo đội tuyển nước này, có 6 lần góp mặt tại World Cup. Messi đã đánh dấu sự kiện đáng nhớ đó bằng cú hattrick vào lưới Algeria trong chiến thắng 3-0 chung cuộc.

Thành tích của Messi thực sự đang tạo áp lực lên Ronaldo. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: “Messi, Mpappe và Haaland đều đã tỏa sáng, đêm nay Ronaldo có thể xô đổ kỷ lục của chính mình? Với 143 bàn thắng CR7 vẫn đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở cấp đội tuyền.

Sau khi vô địch Saudi Pro League cùng Al Nassr, con người của sự khao khát và những kỷ lục vẫn còn một danh hiệu để hướng đến trong lần tham dự World Cup thứ 6 và cũng là cuối cùng.

Câu hỏi đặt ra lúc này là HLV Roberto Martinez sử dụng Ronaldo như thế nào để phát huy tối đa sức mạnh của một trong những đội bóng có lực lượng hùng hậu nhất Hy vọng Messi gọi và Ronaldo sẽ trả lời!”.

Đối thủ của Bồ Đào Nha ở trận ra quân vào lúc 0 giờ ngày 18-6 là đội tuyển CHDCND Congo. Trận đấu thuộc bảng K.

QUỐC CƯỜNG