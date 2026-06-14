WORLD CUP 2026

Góc chuyên gia

Hành trình trở lại số 1 của Brazil vẫn còn chông gai

SGGPO

Đội tuyển Brazil, một trong những ứng viên vô địch World Cup lần này đã có trận ra quân với Morocco và thu về một kết quả hòa. Với những người yêu mến, đặt nhiều niềm tin vào đội tuyển này thì 1 điểm chưa… đã lắm. Nhưng diễn biến trên sân cho thấy đó là kết quả hợp lý.

CĐV đội tuyển Brazil luôn "cháy" hết mình cùng đội nhà.
CĐV đội tuyển Brazil luôn "cháy" hết mình cùng đội nhà.

Brazil gặp đối thủ được xem là thế lực mới của bóng đá châu Phi từ những thể hiện của họ trong 4 năm qua. Màn trình diễn của các cầu thủ Morocco xứng đáng để ví như là thước đo chuẩn nhất cho tham vọng vươn cao của Brazil tại giải lần này. Rõ ràng Morocco không quá mạnh để chọn lối đá đôi công cùng Brazil, họ chọn lối đá phòng ngự thấp không tạo nhiều cơ hội cho đối phương đánh trung lộ mà nhiều thời điểm phải chuyển hướng ra hai biên nên giảm tính bất ngờ.

Vốn mạnh về khả năng kiểm soát bóng ở khu trung tuyến nhưng không ít thời điểm Brazil để đối phương đảo ngược tình thế mà bàn bị dẫn trước là một minh chứng. Xem Brazil vẫn thích thú, lôi cuốn, nhưng chưa tái hiện được hình ảnh của những vũ công Samba ngày nào. Brazil lúc này như pha trộn giữa chất kỹ thuật và tính thực dụng từ HLV Ancelotti. Đó cũng là xu hướng mà ông Ancelotti đang cố gắng hướng đội tuyển này vào lối chơi theo ý đồ của mình, và chờ khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân.

Brazil của trận ra quân vẫn như Brazil của World Cup 2022, 2018… Chưa đủ lực để có thể sớm quay lại thời vàng son, ông Ancelotti như một đầu bếp, luôn muốn chế biến ra những món ăn ngon lành theo đúng thương hiệu mạnh của Brazil, nhưng thực lực trong tay ông chưa cho phép điều đó. Có lẽ vẫn chờ thêm thời gian. Theo tôi, Brazil có thể tiến xa, nhưng để thi thố cùng những Anh, Pháp, Tây Ban Nha… thì họ phải cải thiện nhiều.

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TRẦN MINH CHIẾN

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Vũ công Samba Marốc Lối đá Carlo Ancelotti Thi thố Vàng son Trung tuyến Trung lộ Brazil Thước đo

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