Chờ trận thắng ra quân của đội tuyển Mỹ

Đây là ngày đấu đáng chú ý khi có 2 đội chủ nhà xung trận. Được trông chờ nhiều nhất là đội tuyển Mỹ ở cuộc so tài với Paraguay. Ở những kỳ World Cup trước đây, đội tuyển Mỹ đã gây ấn tượng với người xem và lần này họ xứng đáng để được dự đoán có nhiều khả năng tiến xa ở bảng D.

HLV Nguyễn Tuấn Phong

Lối chơi của đội tuyển Mỹ thiên về sự an toàn, tập trung kiểm soát bóng cùng các pha lên bóng tốc độ ở hai biên. Sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm trận mạc sẽ tạo nên sức mạnh cho đội tuyển Mỹ ở trận ra quân gặp Paraguay, đội bóng vốn ở tầm trung bình của bóng đá Nam Mỹ.

Paraguay hiện tại không có nhiều nhân tố nổi bật như các thế hệ đàn anh đã tham dự World Cup từ hơn 10 năm trước. Cách vận hành lối chơi của Paraguay cũng thiên về sự chắc chắn, phòng ngự thấp và trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ có thể cũng không là ngoại lệ.

Paraguay có thể cầu hòa ở trận mở màn. Tôi thì nghiêng cửa thắng về cho đội tuyển Mỹ, tin rằng HLV Pochettino cùng các học trò sẽ có chiến thắng đầu tay cùng sự tỏa sáng của tay săn bàn Christian Pulisic. Trong 3 đội đồng chủ nhà thì Mỹ là đội được đánh giá cao nhất.

Trong khi đó đội đồng chủ nhà Canada sẽ có trận ra quân không mấy dễ chịu khi gặp Bosnia ở bảng B. Đội tuyển Bosnia dù ở đẳng cấp tầm trung của châu Âu, nhưng kinh nghiệm quốc tế của dàn cầu thủ đội này sẽ là thách thức lớn cho Canada. Dư âm từ việc loại đội tuyển Italia để lấy vé đi dự World Cup càng làm chi Bosnia được chú ý nhiều hơn.

Dù có phong độ khá tốt trong thời gian qua khi chỉ thua 1/10 trận đấu gần đây nhưng Canada khó đủ sức để gây bất ngờ trước Bosnia bằng việc giành 3 điểm. Tôi đoán trận này kết thúc với tỷ số hòa. Bảng này còn có hai đội Qatar và nhất là Thụy Sĩ, nên đội thắng trận ra quân sẽ rất lợi thế trong cuộc đua săn vé đi tiếp.

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NGUYỄN TUẤN PHONG