Hàn Quốc lĩnh ấn tiên phong cho bóng đá châu Á tại World Cup 2026

Đây là một trong những bảng đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt ở loạt trận đầu tiên bởi có sự hiện diện của 1 trong 3 đội đồng chủ nhà.

HLV Trần Minh Chiến (bên tráI)

Mexico ngoài ưu thế đá sân nhà, rơi vào bảng đấu được xem là chấp nhận được và trận ra quân gặp Nam Phi vốn không có nhiều điểm nổi trội sẽ là đem lại niềm tin cho CĐV của họ nghĩ đến 1 chiến thắng.

Theo số liệu thống kê thì Mexico có quá trình chuẩn bị thật ấn tượng, gần nhất là trận thắng Serbia 5-1. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu cũng chưa thể sớm đặt đội bóng này vào cửa trên ở cuộc so tài với Nam Phi. Tôi không đánh giá cao Nam Phi ở trận gặp Mexico, nhưng chính đội chủ nhà vốn chỉ ở tầm trung bình ở đấu trường World Cup. Họ chưa đạt cấp của đội bóng lớn để có thể nghĩ đến 1 thế trận dễ dàng ở ngày ra quân.

Nam Phi không có những ngôi sao tầm cỡ, nhưng lần trở lại đấu trường World Cup kể từ năm 2010, họ đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Khó để hy vọng Nam Phi giành 3 điểm, nhưng một tỷ số hòa thì trong khả năng của họ.

Dự đoán: 1-1

Ở bảng đấu có sự hiện diện của đội chủ nhà nên hai đội tuyển Hàn Quốc và CH Czech sẽ hiểu tính chất quan trọng ở cuộc so tài giữa họ ở trận ra quân. CH Czech có điểm cộng là đội tuyển đến từ châu Âu với thể hình, kỹ thuật tốt. Nhưng chỉ bấy nhiêu tôi nghĩ chưa đủ để làm các cầu thủ Hàn Quốc e ngại, bởi đại diện châu Á đang hướng đến mục tiêu tiến xa ở giải lần này.

Dàn cầu thủ đồng đều, nhiều kinh nghiệm bên cạnh thủ lĩnh Son Heung-min, tôi có niềm tin là Hàn Quốc sẽ giành trọn 3 điểm ở trận đấu này.

Dự đoán: Hàn Quốc thắng 1-0

TRẦN MINH CHIẾN