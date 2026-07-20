HLV Lionel Scaloni không chắc chắn về tương lai cùng đội tuyển Argentina

HLV trưởng đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni trong nỗi thất vọng từ trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, cho biết ông cần thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình sau khi hợp đồng hết hạn vào cuối năm 2026.

HLV Lionel Scaloni cần thời gian để suy nghĩ về tương lai sau khi hợp đồng hết hạn vào cuối năm 2026.

Argentina của Scaloni đã thua 0-1 trong trận chung kết World Cup, với bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ thứ 2 giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng lần thứ 2 tại giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới. Sau trận đấu, HLV Scaloni - người đã dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup 2022, cũng như Copa America 2021 và 2024 - đã không đưa ra cam kết nào về tương lai của mình.

“Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, nhưng tôi ít nhiều đã có ý tưởng về những gì tôi muốn làm”, Scaloni nói. “Tôi sẽ hoàn thành hợp đồng của mình và sau đó xem xét. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy cần phải suy nghĩ vì tôi không biết liệu chúng ta có thể làm được điều gì đó vĩ đại như thế này nữa hay không. Chúng ta cần phải nói chuyện. Tôi rất biết ơn ngài Chủ tịch vì đã cho tôi cơ hội này. Được ở vị trí hiện tại là ước mơ của tất cả mọi người. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình đến phút cuối cùng, cả ban huấn luyện và các cầu thủ. Tôi nghĩ chỉ là tôi cần thời gian để suy nghĩ mà thôi”.

Scaloni đã rơi nước mắt vào cuối buổi họp báo khi nhìn lại quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Argentina. Ông lần đầu tiên tiếp quản vị trí tạm quyền vào năm 2018 trong 2 trận giao hữu với Guatemala và Colombia. Sau đó, cựu sao chạy cánh phải 48 tuổi ký gia hạn hợp đồng để trở thành HLV chính thức của đội tuyển, và dẫn dắt Argentina giành chức vô địch World Cup 2022. Ông chính thức ký gia hạn hợp đồng một lần nữa vào năm 2023 để tiếp tục dẫn dắt La Albiceleste đến năm 2026.

“Nơi này thật tuyệt vời. Để tiếp tục, chúng ta cần rất nhiều thứ”, Scaloni nói thêm. “Chúng ta cần phải làm lại từ đầu. Chúng ta cần phải tạo ra một tập thể như thế này, điều rất khó để có thể tạo ra một lần nữa. Điều đó làm tôi đau lòng. Tôi xin lỗi! Tôi phải cảm ơn nhóm cầu thủ này, họ đã là những chiến binh”.

Lionel Messi chia tay có thể cũng là sự khép lại của một thế hệ chiến thắng của Argentina. Ảnh: THX

Đội bóng của Scaloni dường như đã hết sức trên con đường đến trận chung kết, bao gồm 3 màn lội ngược dòng ngoạn mục ở vòng loại trực tiếp - trước Cape Verde, Ai Cập và Anh - và một đội hình già cỗi, với 8 trong số 11 cầu thủ đá chính đã từng góp mặt trong đội hình vô địch World Cup năm 2022. Nhà đương kim vô địch đến sân vận động New Jersey ở New York với một trong những hàng công nguy hiểm nhất giải đấu, khi đã ghi 3 bàn thắng trở lên trong 6 trận đấu xuyên suốt chiến dịch World Cup của họ.

Nhưng khi cần thiết nhất, Lionel Messi và các đồng đội đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi một đội tuyển Tây Ban Nha thể hiện khả năng phòng ngự xuất sắc. Ngay cả ngôi sao Lionel Messi, người không có cú sút nào trúng khung thành cho đến phút thứ 117, cũng không thể giúp Argentina vượt qua một đội tuyển Tây Ban Nha áp đảo, đội bóng kiểm soát bóng và bóp nghẹt đội bóng của Scaloni trong suốt 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Scaloni nói sau khi Argentina trở thành đội đầu tiên không có cú sút nào trúng khung thành trong lịch sử chung kết World Cup: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng, không ai trong ban huấn luyện chúng tôi từng tưởng tượng, rằng chúng tôi sẽ ở vào vị trí như thế này. Vì vậy, để tiếp tục, cần rất nhiều thứ”.

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