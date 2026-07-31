Son Heung-min sớm bỏ lại World Cup phía sau, lại bùng nổ ở giải MLS

Ngôi sao của bóng đá Hàn Quốc: Son Heung-min đã sớm quên đi nỗi đau tại FIFA World Cup 2026. Tiền đạo 34 tuổi đang thuộc biên chế của Los Angeles FC đang rực cháy với phong độ ghi bàn ấn tượng tại giải MLS trên đất Mỹ...

Son Heung-min sớm bỏ lại World Cup phía sau lưng

Son đã rời FIFA World Cup 2026 với thất vọng cùng cực. Ở tại giải đấu đó, anh cũng ĐTQG Hàn Quốc sớm bị loại sau 1 trận thắng (thắng CH Czech 2-1) và 2 trận thua (thua Mexico rồi thua cả Nam Phi với cùng tỷ số là 0-1.

Trong cả 3 trận đấu này, Heung-min không ghi được 1 bàn thắng nào; thậm chí là, anh cũng chẳng có nổi 1 pha kiến tạo. Tuyển Hàn Quốc sau khi được khen ngợi với chiến thắng trước CH Czech đã thể hiện bộ mặt của sự thất vọng và thất bại, khiến dư luận nước nhà chỉ trích mạnh mẽ cả Đội tuyển quốc gia.

Tổng cộng, anh đã chơi 171 phút sau 3 trận đấu. Trong suốt 3 trận đấu đáng chú ý này, anh chỉ có vỏn vẹn 4 cú sút, với 1 cú sút trúng đích duy nhất, và 3 cú sút bị đối phương cản phá... đáng chú ý là, trong 2 trận cuối, cựu tiền đạo của CLB Tottenham Hotspur không tung ra được cú sút nào vào khung thành đối phương.

Rời World Cup trong thất vọng, nhưng Son đã sớm đứng dậy sau cú vấp ngã, anh đang tỏa sáng rất rực rỡ cũng tại đấu trường trên đất Mỹ: MLS. Son đã liên tục ghi bàn trong các trận đấu gần đây nhất, từ ngày 18-7...

Trong trận LAFC thắng Los Angeles Galaxy 3-0, Heung-min đã đóng góp 1 bàn thắng, anh được chấm đến 8 điểm. Trong trận LAFC thắng Real Salt Lake 3-1 hôm 23-7, Heung-min cũng ghi được 1 bàn thắng (anh được chấm 7,4 điểm). Và trong trận thắng Sporting Kansas City 4-0, anh lại ghi 1 bàn, được chấm 7,7 điểm.

Mới đây nhất, Son lập “cú đúp” giúp Major League Soccer All-Stars (Đội tuyển chọn các ngôi sao của giải MLS) đánh bại Liga MX All-Stars (Đội tuyển các ngôi sao của giải Liga MX - Giải Ngoại hạng Mexico) với tỷ số 4-3 ở trong trận đấu được định danh là MLS All-Star Game được tổ chức thường niên trên đất Mỹ.

Cựu sao Tottenham đã ghi bàn ở phút 20 và 23, lật ngược tình thế sau khi Luis Gabriel Rey đưa đội tuyển All-Stars của Liga MX vươn lên dẫn trước. Son gỡ hòa cho đội bóng MLS phút thứ 20, nhận đường chuyền từ Carles Gil bên cánh trái và tung cú sút thấp hiểm hóc đánh bại thủ môn Carlos Acevedo.

Chỉ vài phút sau, anh đã giúp MLS All-Stars vươn lên dẫn trước với một cú vô lê ngoạn mục sau đường kiến ​​tạo khác từ tiền vệ Gil của CLB New England Revolution. Kết quả này giúp MLS All-Stars thắng Liga MX All-Stars lần thứ 2 liên tiếp. Năm ngoái, họ cũng hạ đối thủ này với tỷ số 3-1 ở All-Star Game 2025.

Son cũng đã thắng giải MVP sau kết quả này! Anh hạnh phúc chia sẻ, hoàn toàn bỏ lại phía sau cảm xúc tiêu cực với tuyển Hàn Quốc tại World Cup: “Tôi đang rất là hạnh phúc và chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người!”

Đ.Hg.