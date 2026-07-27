ASEAN Cup 2026: Ngôi sao Paulo Josue của tuyển Malaysia

Trở thành thủ lĩnh một đội bóng vốn không phải quá mới mẻ đối với Paulo Josue cấp CLB. Và ở trong trận ra mắt với tư cách là Đội trưởng của Harimau Malaya, cầu thủ nhập tịch người Brazil này đã cho thấy anh cũng có thể gánh vác trách nhiệm đó cho ĐTQG.

Josue đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Malaysia - Myanmar (Ảnh: ASEAN United)

Josue lập được “cú đúp” chỉ trong vòng 5 phút để truyền cảm hứng cho tuyển Malaysia lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Myanmar ở trong trận đấu mở màn bảng B của giải ASEAN Cup 2026 diễn ra tại SVĐ Thuwunna (Yangon).

Cầu thủ 37 tuổi có quê gốc ở Canela (là một thị trấn nằm ở Serra Gaúcha thuộc Rio Grande do Sul, Brazil) này liên tục ghi bàn ở phút 52 và 57 để lật ngược thế trận và mang về chiến thắng cho Malaysia trên sân nhà của đội Myanmar...

“Tôi rất vui và đầy tự hào về các chàng trai của đội tuyển. Sau chỉ 10 ngày tập luyện cùng nhau, việc nắm bắt mọi thứ mà HLV muốn là điều không dễ dàng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt ở trong hiệp đấu đầu tiên!”, Josue nói.

“Tất nhiên, chúng tôi đã để thủng lưới 1 bàn, và điều đó vốn không nằm trong kế hoạch, tuy nhiên chúng tôi cũng biết là Myanmar có những pha phản công nhanh và chuyển đổi trạng thái nhanh, và đó cũng là lý do bàn thua đã đến”.

“Nhưng rất cảm ơn Chúa vì chúng tôi đã kịp thời gỡ hòa ở trong hiệp đấu thứ 2. Nhìn chung, tôi nghĩ chúng tôi đã có một màn trình diễn tốt, và tôi tự hào về các chàng trai của đội tuyển Malaysia!”, cầu thủ nhập tịch năm 2023 nói.

Josue từng trải qua kinh nghiệm thi đấu ở nhiều CLB Brazil, như là Juventude, Esportivo, rồi Passo Fundo, Marcillio Dias, Lajeadense, Votuporanguense, Boa Esporte ở trong giai đoạn từ 2011 - 2017 trước khi chuyển sang Malaysia.

Anh đã đầu quân cho CLB Kuala Lumpur City vào ngày 2-6-2017. Trong suốt 8 năm trời thi đấu cho đội bóng của Thủ đô Malaysia, Josue vươn lên trở thành Tay săn bàn chủ chốt, anh ghi được tới 89 bàn thắng - sau 237 lần ra sân.

Sau khi nhập tịch đầu năm 2023, Josue được triệu tập lên Harimau Malaya vào tháng 3 và ra sân lần đầu tiên trong trận Malaysia thi đấu giao hữu với tuyển Turkmenistan tại SVĐ Sultan Ibrahim vào ngày 23-3. Đó là cột mốc đáng nhớ.

Ở ASEAN Cup 2024, trong trận đấu với tuyển Timor-Leste, khi Malaysia đang bị dẫn 1-2, anh đã lập “cú đúp” giúp đội nhà ngược dòng thắng chung cuộc 3-2. Hồi tháng 5 năm ngoái, anh cũng đã ghi bàn vào lưới tuyển Cape Verde giúp Malaysia cầm hòa đối thủ sau đó tham gia World Cup với tỷ số 1-1.

Hiện tại, Josue đã ghi được 12 bàn thắng cho ĐTQG Malaysia sau 31 lần ra sân. Tại kỳ ASEAN Cup 2026 này, anh là một trong những ngôi sao rất đáng chú ý, bên cạnh những Đình Bắc (của Việt Nam), Ilhan Fandi (của Singapore).

Đ.Hg.