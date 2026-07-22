Mở rộng World Cup lên 64 đội có thể thay đổi cấu trúc kinh tế bóng đá

Kỳ World Cup đầu tiên với 48 đội vừa khép lại, nhưng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã thừa nhận khả năng giải đấu lớn nhất của bóng đá có thể tiếp tục mở rộng, ít nhất là ở kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm (2030), một động thái có thể thay đổi căn bản kinh tế của môn thể thao vua.

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Phát biểu với truyền hình Thụy Sĩ trong giải đấu, ông Infantino cho biết ý tưởng tổ chức World Cup 64 đội là một trong những đề xuất có thể được xem xét sau khi vòng chung kết kết thúc, mở lại cuộc tranh luận về quy mô thực tế của sự kiện này. Một số thành viên như Liên đoàn Nam Mỹ (COMEBOL) đã lên tiếng ủng hộ. Cùng với việc có hơn 200 liên đoàn thành viên tuyên bố ủng hộ chủ tịch Infantino tái cử, thì ý tưởng này rất dễ xảy ra.

Tác động tài chính và quyền lực

Hệ lụy hậu cần của việc mở rộng thêm là rõ ràng. Một giải đấu lớn hơn đòi hỏi nhiều sân vận động, khách sạn, phương tiện di chuyển và có thể cần thêm thời gian. Nhưng tác động tài chính có thể còn đáng kể hơn.

Bằng cách giúp nhiều quốc gia lớn dễ dàng vượt qua vòng loại hơn, giải đấu 64 đội có thể làm giảm giá trị thương mại của các trận đấu loại, trong khi gia tăng tầm quan trọng của chi phí phân bổ ngân sách sự kiện do FIFA tổ chức. Nếu các đài truyền hình định giá thấp hơn cho vòng loại, sáu liên đoàn khu vực có thể ngày càng phụ thuộc vào nguồn phân phối của FIFA, qua đó chuyển dịch ảnh hưởng và quyền lực tài chính về phía cơ quan quản lý toàn cầu này.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã bày tỏ sự phản đối: "Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay cho bản thân World Cup hay cho vòng loại của chúng tôi". Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa cũng đặt câu hỏi việc mở rộng sẽ dừng lại ở đâu. FIFA đã không trả lời các yêu cầu bình luận.

Ông Infantino bảo vệ ý tưởng: "Tôi nghĩ điều quan trọng là khi bạn tổ chức World Cup, bạn làm điều đó cho cả thế giới - không chỉ châu Âu và Nam Mỹ. Nếu bạn không cho các nước nhỏ cơ hội tham dự, họ sẽ thiếu động lực cải thiện".

World Cup 2026 là giải đầu tiên từ năm 1998 chuyển từ thể thức 32 đội, mở rộng lên 48 đội với 104 trận đấu kéo dài hơn năm tuần. Nếu duy trì cấu trúc cơ bản (vòng bảng 4 đội và vòng knock-out 32 đội), một World Cup 64 đội sẽ có 128 trận - nhiều hơn 24 trận so với 2026 và gấp đôi so với thể thức 32 đội cũ. Điều này có thể kéo dài thêm khoảng một tuần.

Kế hoạch cho World Cup 2030 có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đồng đăng cai cùng Uruguay, Argentina và Paraguay tổ chức các trận khai mạc kỷ niệm 100 năm. Việc tổ chức 64 đội trên sáu quốc gia là thách thức to lớn. Saudi Arabia, nước chủ nhà duy nhất năm 2034, vốn đã đối mặt vấn đề lịch thi đấu (tháng Ramadan rơi vào giữa tháng 11), và giải đấu 64 đội sẽ khuếch đại những thách thức này, đòi hỏi thêm sân vận động, cơ sở đào tạo, khách sạn, năng lực vận tải và tình nguyện viên.

Áp lực trong nước

World Cup mở rộng tạo thêm áp lực lên lịch thi đấu quốc tế vốn đã quá tải và các giải đấu trong nước. Nhiều giải đấu đang chỉ mới bắt đầu chuyển sang lịch từ tháng 8 đến tháng 5 (J-League Nhật Bản, MLS Mỹ), và một kỳ World Cup mùa đông trong tương lai sẽ phá vỡ nhiều giải đấu hơn so với là chỉ các giải lớn châu Âu như năm 2022.

Các kỳ World Cup có thể gây tốn kém cho các liên đoàn quốc gia. Liên đoàn Pháp dự chi 24,5 triệu euro tại giải năm nay và cần ít nhất vào bán kết để không lỗ. Nếu giải 48 đội đã làm căng thẳng tài chính của các thành viên, giải 64 đội sẽ làm tăng chi phí.

Mối quan ngại về phúc lợi cầu thủ cũng gia tăng với nhiều trận đấu hơn. Giải 64 đội mang lại cơ hội cho nhiều quốc gia hơn nhưng cũng làm dấy lên tranh luận về cân bằng cạnh tranh, thời gian giải đấu, chi phí cho người hâm mộ và nguy cơ World Cup mất đi sự độc quyền - yếu tố tạo nên sức hút lâu nay. Liệu ý tưởng có đi xa hơn tranh luận hay không có thể phụ thuộc một phần vào cách mà kỳ World Cup 48 đội đầu tiên được đánh giá.

LONG KHANG