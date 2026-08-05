ASEAN Cup 2026: Myanmar vẫn còn cơ hội với trận gặp tuyển Thái Lan

HLV trưởng tuyển Myanmar - Jorn Andersen hy vọng đội bóng của ông có thể tạo bất ngờ trước Cựu vô địch Thái Lan ở trong trận đấu cuối cùng của bảng B tại ASEAN Cup 2026 và sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp sau khi lên tinh thần với trận đánh bại tuyển Lào 7-2.

Cục diện bảng B sau 3 vòng đấu (Ảnh: ASEAN United)

Chiến thắng tại Yangon, trong đó, Win Naing Tun đã lập cú được hattrick rất là ngoạn mục giúp cho tuyển Myanmar tiếp tục duy trì hy vọng giành vé để vào vòng đấu loại trực tiếp của kỳ giải ASEAN Cup 2026.

Hiện tại, các học trò HLV Andersen đang tạm xếp tại vị trí thứ 3 của bảng B, họ có 6 điểm sau 3 trận đấu (với 2 trận hòa và 1 trận thua - là để thua chính tuyển Malaysia 1-2, ở trong trận đấu mở màn của giải đấu này.

Kết quả này tạo tiền đề quan trọng cho Myanmar trước cuộc đối đầu với tuyển Thái Lan giàu truyền thống (từng 6 lần đăng quang trong các năm 1996 - giải đấu khai màn, 2000-2002, rồi 2014-2026, và 2022).

Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ thứ Bảy này, ngày 8-8 (theo giờ Việt Nam) ở trên sân Rajamangala (Thủ đô Bangkok - Thái Lan) là thời khắc quyết định cho Myanmar, khi Thái Lan rộng cửa vào bán kết.

“Tôi có thể thấy rằng đội bóng đang tiến bộ qua từng trận đấu”, HLV Andersen, người được bổ nhiệm chỉ vài tuần trước khi giải đấu bắt đầu, cho biết, “Chúng tôi đã không chơi tệ ở trong các trận đấu mở màn tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chúng tôi chỉ không thể chuyển hóa chúng thành bàn thắng thôi”.

“Sau đó, chúng tôi ghi được 1 bàn thắng vào lưới Malaysia, rồi 4 bàn thắng vào lưới Philippines và cả 7 bàn thắng vào tối nay. Điều đó cho thấy khả năng tấn công của đội bóng đang được cải thiện. Win Naing Tun cũng ghi 3 bàn thắng ngày hôm nay, và tôi rất vui mừng cho cậu ấy”, HLV Andersen lạc quan nói.

“Các cầu thủ tuyển Myanmar hiện đang dần quen - với việc tạo ra cơ hội, ghi bàn và giành lấy chiến thắng. Đó chính xác là những gì chúng ta muốn trong bóng đá”, nhà cầm quân 63 tuổi người Na Uy có chia sẻ.

Chiến thắng trước tuyển Thái Lan sẽ đưa Myanmar vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 2016 và Andersen tin rằng đội bóng của ông, dù thiếu vắng ngôi sao Maung Maung Lwin sau khi anh này bị đuổi khỏi sân ở trong trận đấu với Lào, sẽ bước vào trận đấu với ít áp lực hơn hẳn so với trước...

“Tôi đã nói với các cầu thủ trước trận đấu hôm nay rằng chúng ta phải thắng để có thể đến Thái Lan - mà không phải chịu áp lực,” ông cho biết, “Trận đấu với Thái Lan bây giờ sẽ thực chất là trận chung kết vòng bảng”.

“Nếu chúng ta giành chiến thắng ngay ở Thái Lan, thì chúng ta có thể giành vé vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không chịu áp lực như khi không có chiến thắng tối nay. Có lẽ chúng ta có thể tạo bất ngờ”.

Hiện tại, cục diện ở bảng B vẫn chưa ngã ngũ. Cả Thái Lan (9 điểm sau 3 trận toàn thắng, hiệu số là 8-0), Malaysia (6 điểm sau 3 trận, hiệu số 6-3) và tuyển Myanmar (6 điểm sau 3 trận, hiệu số là 12-7) đều còn cơ hội.

Trong khi Thái Lan có cơ hội rõ ràng hơn, chỉ cần hòa là đủ giành vé, Malaysia và Myanmar buộc phải thắng ở trong trận đấu cuối cùng (vì Malaysia chỉ phải đấu với Philippines vốn chính thức bị loại vì chỉ có 3 điểm sau 3 trận) để giành quyền tự quyết. Thái Lan thậm chí là vẫn có thể bi loại ở vòng bảng.

Trong trường hợp Thái Lan thua Myanmar, cứ mỗi bàn thua của Thái Lan sẽ trừ đi một hiệu số trong khi Malaysia có thể tạo ra một thế trận thắng 2-0 hoặc là 3-0, có khi hơn, trước đội tuyển Philippines...

Đ.Hg.