Leonid Slutsky từ chức HLV trưởng Shanghai Shenhua

HLV người Nga - Leonid Slutsky - vừa quyết định từ chức “thuyền trưởng” CLB Trung Quốc Shanghai Shenhua (Thượng Hải Thân Hoa), khi đội bóng mà ông dẫn dắt nhận lãnh trận thua thứ 3 liên tiếp ở Chinese Super League. Hiện đội bóng đến từ “Bến Thượng Hải” đang xếp hạng 12 trong số 16 đội tham dự CSL với 19 điểm sau 20 trận.

HLV Slutsky (Ảnh: VCG)

Giọt nước tràn đầy ly diễn ra - khi Hoa Thượng Hải để thua với tỷ số 1-3 trước đội Liaoning Tieren (Liêu Ninh Thiết Nhân) vào ngày hôm qua, Chủ nhật 2-8, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 21.

Tiền đạo người Brazil - Jeffinho đã lập được “cú đúp” cho Đội bóng của ngành Thép trong các phút thứ 9 và 86 (là bàn ấn định tỷ số). Trước đó thì, Takahiro Kunimoto ghi bàn ở phút thứ 32. Tiền vệ đến từ Nhật Bản cũng là người kiến tạo bàn thắng kết liễu cho Jeffinho.

Trong khi đó, Hoa Thượng Hải chỉ ghi được... 1 bàn thắng duy nhất, được thực hiện do công của tiền đạo người Brazil - Saulo Minero ở phút thứ 71 của trận đấu (rút ngắn tỷ số 1-2).

Trước đó, Hoa Thượng Hải của nhà cầm quân 55 tuổi người Nga đã liên tục để thua Shanghai Port 0-2 ở trong trận derby cùng thành phố và trước đó nữa, để thua Tianjin Jinmen Tiger (có nghĩa là Thiên Tân Tân Môn Hổ) cũng với cùng tỷ số 0-2.

“Tôi vô cùng biết ơn người hâm mộ Shanghai Shenhua, cũng như là các cầu thủ, BHL và các lãnh đạo của mọi cấp bậc. Thời gian tôi ở Shenhua là một trải nghiệm rất khó quên, và tôi cũng đã cống hiến hết mình cho đội bóng này”, Slutsky phát biểu trong buổi họp báo.

Khi được hỏi cụ thể về lý do ra đi, Slutsky cho biết là ông không thể thay đổi nhiều hoàn cảnh hiện tại, vì vậy ông quyết định tự nguyện rời đi. Nhưng ở đây có thể hiểu là, với quá nhiều khó khăn và thách thức nơi “đất khách”, Slutsky quyết định dừng lại.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV từng dẫn Đội tuyển Nga (Sbornaya) trong giai đoạn 2015-2016, cũng đã từng dẫn dắt Krylia Sovetov, CSKA Moscow ở RPL chấp nhận “cuộc phiêu lưu rất mạo hiểm” ở nước ngoài. Nhà cầm quân có quê ở Volgograd rất máu đi nhiều nơi.

Hồi năm 2017, dưới sự giới thiệu của Roman Abramovich (lúc đó vẫn còn là ông chủ của CLB Chelsea), ông từng đến dẫn dắt Hull City thi đấu ở Giải hạng Nhất (EFL Championship). Ngoài ra, đúng 1 năm sau, ông sang Hà Lan để nắm CLB ở Erevidisie là Vitesse Arnhem.

Trong thời gian dẫn dắt Hoa Thượng Hải, ông đưa đội bóng Trung Quốc này giành 2 ngôi vô địch Chinese FC Super Cup trong các năm 2024 và 2025. Đó đều là các chiến thắng trước đội bóng cùng thành phố là Cảng Thượng Hải, với 1-0 năm 2024 và 3-2 năm 2025.

Đ.Hg.