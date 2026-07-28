Thủ môn trở về từ World Cup của Curacao liên tục thủng lưới

Eloy Room - một người hùng World Cup của tuyển Curacao, khi được chấm 9,4 điểm trong trận giúp đội nhà cầm hòa Ecuador 0-0 ở vòng đấu bảng - đang đối mặt với lại thảm họa khi để thua 5 bàn/2 trận đấu gần đây!

Room trong trận đấu với Ecuador

Đội tuyển quốc gia Curacao chỉ giành được 1 điểm ở World Cup 2026 và bị loại ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, đội bóng khiêm tốn của Dick Advocaat cũng đã gây bất ngờ với màn trình diễn của mình, ghi được 1 bàn thắng vào lưới tuyển Đức và hòa 0-0 với Ecuador mạnh mẽ.

Điểm số duy nhất mà Curacao giành được nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Room. Trong trận đấu với Ecuador, anh đã thực hiện 15 pha cứu thua, lập kỷ lục độc nhất vô nhị tại World Cup khi trở thành thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất trong thời gian thi đấu chính thức kể từ năm 1966!

Không may, tại World Cup, Room cuối cùng đã để thủng lưới tới 9 bàn: 7 bàn trước Đức và 2 bàn trước Bờ Biển Ngà. Sau khi bị loại, Room quay về Miami tiếp tục nhiệm vụ với CLB mình. Tuy nhiên, đó không phải là Inter Miami của Lionel Messi, mà là Miami FC thuộc USL (là giải đấu bên dưới MLS).

Ban đầu thì, Miami FC của Room thi đấu khá thuận lợi với trận hòa 1-1 trước Birmingham, trận thắng 5-0 trước Saratosa Paradise ở USL Cup, rồi thắng tiếp Indy Eleven 2-0. Tuy nhiên, với cả 2 trận đấu gần đây nhất, Room liên tục phải vào lưới nhặt bóng: Thua Colorado Springs 0-2 và thua Tampa Bay 2-3.

Riêng trong trận thua Tampa Bay, dù đã có đến 2 pha cứu thua khá ấn tượng, Room vẫn bị chấm điểm rất thấp, chỉ là 5,4 điểm (hơn đúng Isaiah LeFlore - 4,9 điểm, cầu thủ phải nhận thẻ đỏ của đối thủ). Room có tình huống dâng lên quá cao và bị Marco Micaletto lốp bóng qua đầu từ khu vực giữa sân...

Tính đến thời điểm này, Room đã chơi 13 trận cho Miami FC (đội bóng thành lập năm 2015, hồi 11 năm trước, còn nhiều hơn Inter Miami 3 tuổi). Anh hiện đang đạt được tỷ lệ cứu thua thành công là 64,9%. Thông số thấp hơn nhiều so với thành tích của anh ở Vitesse là 67,4%... Thậm chí, với Colombus Crew, anh còn có tỷ lệ thường trên 70%.

Phía trước của Room còn “rất nhiều ngọn núi phải vượt qua”, như là các đội bóng Detroit, Las Vegas Lights, San Antonio hay thậm chí là Hartford Athletic, Charleston... Hãy cùng chờ xem, liệu Room có cải thiện được thành tích của mình sau một kỳ World Cup đáng nhớ??

Đ.Hg.