Diễn viên Dmitry Razanov hết lời khen ngợi Spartak Moscow

Diễn viên - Nhà thơ nổi tiếng người Nga, ông Dmitry Razanov vốn là một Fan nhiệt thành của CLB Spartak Moscow. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn Sport24 về mùa giải 2025-2026 của Đội bóng Nhân dân, ông đã hết lời khen ngợi đội bóng ông yêu...

Diễn viên Razanov là fan nhiệt thành của Spartak (Ảnh: Sport24)

Kết thúc mùa giải 2025-2026, Spartak chỉ giành vị trí Hạng 4 chung cuộc với 52 điểm sau 30 vòng thi đấu (hiệu số bàn thắng bại là 47-39, +8). Họ xếp sau CSKA Moscow (giành HCĐ) chỉ đúng 1 điểm mà thôi. Nhưng khác biệt lại khá lớn.

Với đội bóng giàu truyền thống từ thời Liên Xô cũ (Spartak từng giành 12 ngôi vô địch bóng đá quốc gia thời Liên Xô cũ - đến năm 1991, họ chỉ thua “Đại kình địch” Dynamo Kyiv đúng 1 danh hiệu), kết quả này là một thất bại?

Nếu biết Spartak tiếp tục vô địch giải bóng đá hàng đầu nước Nga sau khi Liên Xô cũ tan vỡ những... 9/10 lần (khi đó lần lượt được định danh là Russian Top League và cả Russian Top Division), rõ ràng đó là một sự thất bại.

Nhưng mà, diễn viên gạo cội Razanov lại có cái nhìn khác về vị trí Hạng 4 của Spartak: “Liệu tôi có thất vọng khi đội bóng tôi yêu không giành được tấm HCĐ ở giải RPL hay không? Chẳng hề có cơ hội nào cả. Spartak phải lựa chọn”.

“Họ buộc phải lựa chọn, hoặc giành tấm HCĐ ở RPL, hoặc giành chiến Cúp QG trong trận đấu Siêu chung kết chống lại Krasnodar. Rõ ràng, không như chúng tôi, Krasnodar đã không đưa ra lựa chọn, họ muốn đấu 2 mặt trận”.

“Rồi cuối cùng, như chúng ta đã biết, họ thua cả 2 mặt trận và trắng tay. Lý ra thì, họ nên nhường cơ hội lọt vào trận Siêu chung kết cho Dynamo. Nhưng họ đã quá tham lam. Đó hẳn là lòng kiêu hãnh. Và chúng tôi vô địch”.

Ở thời điểm hiện tại thì, RPL là của Zenit Saint Petersburg, và đó không còn là “vương quốc” nơi Spartak trị vì. Dù mất ngôi vô địch hồi năm ngoái, Zenit vẫn đoạt lại chiến tích ở mùa này khi xếp trên Krasnodar đúng 2 điểm thôi...

Đây là danh hiệu RPL thứ 12 của đội bóng thành Saint Petersburg cổ kính, và là Ngôi vô địch Nga thứ 7/8 mùa giải trở lại đây (kể từ khi đấu đổi tên thành Giải Ngoại hạng Nga vào năm 2022). Zenit “hùng mạnh” và rất đáng sợ.

Nhưng trước những tranh luận về luận điểm: “Hiện thủ đô bóng đá Nga nằm tại đâu?”, diễn viên Nazarov vẫn có những kiến giải cho riêng bản thân mình: “Tất nhiên, Moscow vẫn là thủ đô bóng đá của nước Nga đó thôi!”.

“Và tất nhiên thì, Spartak vẫn là đội bóng nổi tiếng nhất. Các bạn đang nói gì ở đây vậy? Còn lại thì tất cả vốn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, của người hâm mộ và ban lãnh đạo Zenit Saint Petersburg”, ông Nazarov chia sẻ.

“Đúng là vậy, họ đã giành được rất nhiều ngôi vô địch. Tuy nhiên, họ vẫn có những cơ hội như vậy và chúng tôi cũng vậy”, Nazarov nói khi nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc Spartak nói về danh hiệu RPL sau chiếc Cúp QG.

Dmitry Yurievich Nazarov sinh ra ngày 4-7-1957, là một Diễn viên, Người dẫn chương trình truyền hình và Nhà thơ người Liên Xô cũ và Nga. Ông từng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân Nga vào năm 2000. Ông từng xuất hiện trong các bộ phim Le Concert (2009), Largo Winch II (2011), Yeltsin: Three Days in August (2011) và Kitchen (2012–2016).

Đ.Hg.