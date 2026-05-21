Ramazan Emeev đã rút lui khỏi trận đấu với Alexander Shlemenko ở ACA 204

Ngày 16-6, Sự kiện MMA của Nga mang tên ACA 204 sẽ diễn ra tại sàn đài ở G-Drive Arena (Omsk). Trận đấu chính sẽ có sự góp mặt của một Huyền thoại địa phương từng thượng đài tại Bellator - Alexander Shlemenko. Shlemenko sẽ ra mắt tại giải đấu này.

Đối thủ ban đầu của võ sĩ người Siberia - được BTC lên kế hoạch là Ramazan Emeev, võ sĩ hạng trung số một của ACA. Nhưng vừa có thông báo tiết lộ rằng: Emeev bị chấn thương và Nikola Dipchikov đến từ Bulgaria sẽ thay thế võ sĩ người Dagestan.

Shlemenko vừa sang tuổi 42 vào hôm qua, 20-5. Với 68 chiến thắng ở trong sự nghiệp MMA của mình, Alexander là một trong những võ sĩ thành công nhất thế giới. Shlemenko đã kinh qua tổng cộng 86 trận đấu, nhưng anh chưa từng được thi đấu tại giải đấu mạnh nhất của Nga là ACA (Absolute Championship Akhmat).

ACA rất muốn có Shlemenko trong đội hình của họ, và đầu năm 2026, các bên cuối cùng đạt được thỏa thuận về các điều khoản hợp tác. Thế rồi, một danh sách cực mạnh đã được tập hợp cho Alexander tại ACA 204, và đối thủ của anh được chọn là Ứng cử viên hàng đầu cho đai vô địch hạng trung đang bỏ trống...

BTC đã đặt trận tranh đai hạng trung làm trọng tâm trong sự kiện này. Trận đấu Shlemenko - Emeev được kỳ vọng là một trong những sự kiện lớn nhất của mùa giải MMA Nga năm nay, nhưng không may, võ sĩ có biệt danh “Chiến binh sơn cước” (29-6 với 3 KO và 7 Submission) lại chấn thương cuối trại huấn luyện và phải rút lui.

Rõ ràng, Shlemenko không muốn bỏ lỡ giải đấu ở quê nhà Omsk, vì vậy anh đồng ý đối đầu với một đối thủ khác - Dipchikov đến từ Bulgaria. Dipchikov năm nay đã 42 tuổi. Dù lớn tuổi, võ sĩ này vẫn tích cực thi đấu ở cấp độ cao, được coi là một trong những võ sĩ được kính trọng nhất trong ACA, xếp hạng 8 ở hạng trung.

Nikola có thành tích 7 trận thắng 5 trận thua trong năm 2025. Trận đấu gần nhất, Dipchikov để thua Ibragim Magomedov vào tháng 9 (thua điểm tuyệt đối sau 3 hiệp đấu). Trước đó, võ sĩ người Bulgaria đang có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp khá là khả quan.

Tất nhiên, đấu với Dipchikov là một lựa chọn rủi ro hơn nhiều với Shlemenko. Nếu anh thua Emeev, khó có ai đánh giá hay chỉ trích anh vì nỗ lực thất bại trong trận tranh đai hạng trung của ACA. Nhưng một thất bại trước võ sĩ kỳ cựu người Bulgaria sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của võ sĩ đến từ Omsk.

Tất nhiên, nếu như thắng Dipchikov “già cỗi” (dù cả 2 cùng tuổi), Shlemenko sẽ sớm quay trở lại với trận tranh đai hạng trung của ACA, cho dù Emeev có kịp hồi phục hay không. Shlemenko vẫn tham gia ACA 204 dù đối thủ rút lui và điều đó được BTC đánh giá cao. Họ sẽ thưởng lớn cho anh trong tương lai...

Trước đó, tại sự kiện Ural FC 12 (Ural Fighting Championship), đúng như dự báo, Vladimir Daineko tung ra những cú đấm nặng ký của mình để hạ gục Mikhail Mokhnatkin bằng TKO ngay trong hiệp 1 của trận đấu chính. Mokhnatkin từng nói anh hiểu Daineko đấm mạnh cỡ nào và giờ đây còn "thấm thía" hơn.

Đ.Hg.