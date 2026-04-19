Eduard Vartanyan lại tỏa sáng ở giải Absolute Championship Akhmat trên đất Nga

Ngày 12-4 rồi, tại sự kiện Absolute Championship Akhmat (ACA) 202 diễn ra ở St. Petersburg - “Sư tử tâm ” Eduard Vartanyan chính thức tái xuất Lồng thép ACA sau 3 năm vắng bóng. Và ngay lập tức, anh giành chiến thắng Submission bằng đòn siết cổ sau trước Uzair Abdurakov.

Vartanyan khi còn thống trị ACA (Ảnh: Truyền thông ACA)

Xuất thân

Eduard Vartanyan sinh ngày 11-6-1991 tại Yerevan, có cha là người Armenia và mẹ là người Nga. Từ nhỏ, Eduard chuyển đến Moscow cùng gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học với bằng danh dự, Eduard phục vụ trong lực lượng phòng không Nga. Thậm chí, anh có cả bằng kỹ sư an ninh thông tin.

Vartanyan là anh họ của đô vật nổi tiếng người Uzbekistan - Aram Vardanyan. Vardanyan đã từng giành HCB ở nội dung vật Hy-La hạng cân 72kg tại Giải vật vô địch thế giới ở Nur-Sultan (Kazakhstan) hồi năm 2019. Vardanyan không xa lạ gì với các đô vật châu Á, anh giành HCV ở Asian Games 2025.

Bị UFC “chê”!

Sự trở lại được mong đợi từ lâu của Vartanyan tại ACA là một sự kiện hàng đầu. Gần 3 năm trước, anh đã giành ngôi vô địch tại ACA Grand Prix hạng nhẹ, gồm các chiến thắng KO trước Yusuf Raisov và Artem Reznikov. Nhưng mà, Eduard đã không chờ cơ hội tái đấu Abdulaziz Abdulvakhabov và quyết định sang nước ngoài mong ký hợp đồng với UFC.

Mong muốn đó rất đáng khen, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Vartanyan đã mất gần 1 năm ở Mỹ. Tại đó, anh liên tục tập luyện tại các phòng tập địa phương, chi tiêu một khoản tiền đáng kể, sẵn sàng thay thế các võ sĩ ở hạng nhẹ, hạng bán trung và hạng trung, nhưng anh đã bị từ chối cơ hội.

Lựa chọn duy nhất có vẻ khả thi lại không hấp dẫn Vartanyan: Anh từ chối gia nhập UFC qua chương trình Dana White's Contender Series. Lý do vì tiền thưởng: Các võ sĩ ở đó nhận được 5.000 USD để tham gia và 5.000 USD cho 1 chiến thắng, còn hợp đồng bao gồm mức lương cơ bản 12.000 USD cộng thêm 12.000 USD tiền thưởng.

Vartanyan nhấn mạnh anh không hối tiếc vì không thử sức ở DWCS: “UFC không hề từ chối tôi. Tôi được mời tham gia Contenders Series, nhưng tiền thưởng chỉ là 5.000 USD + 5.000 USD. Và không có gì đảm bảo họ sẽ ký hợp đồng với tôi. Tôi đã từ chối, và sau đó tôi nhận được lời đề nghị từ Nashe Delo với mức tiền thưởng tốt hơn”.

“Tôi muốn ký hợp đồng với UFC. Nhiều võ sĩ đã ký hợp đồng sau Contenders Series, nhưng sau đó lại không thi đấu ở UFC trong 1 năm tiếp theo. Tôi không hối tiếc vì không thử; do tôi không coi đó là UFC. Tôi đã chi khoảng 30.000 USD cho việc tập luyện ở Mỹ. Và sau đó, lại thi đấu với mức tiền thưởng 5.000 USD + 5.000 USD?”.

Quay trở về Nga

Sau đó, Vartanyan bắt đầu thi đấu các giải đấu khác tại Nga, anh có một trận kick-boxing với Damir Ismagulov, các trận đấu với Alexander Grozin trên “Nashe Delo” và với Akhmed Aliev trên AMC Fight Nights, cuối cùng là một trận đấu với Raisov ở ACBJJ. Vartanyan đều thắng trong tất cả các trận đó,

Nhưng thật đáng tiếc khi một trong những võ sĩ hạng nhẹ xuất sắc nhất của Nga lại lãng phí thời gian mà không được thi đấu - vì bất cứ mục tiêu nào có ý nghĩa. Nhưng rồi, đến tháng 12- 2015, Eduard trở lại ACA và giờ đây, anh vừa có trận tái xuất Lồng thép Caucasus ở hạng bán trung và thắng vang dội.

Sẽ tiếp tục tỏa sáng ở ACA

Đây là tin tuyệt vời cho người hâm mộ MMA ở Nga, bởi vì Vartanyan chắc chắn là một trong những võ sĩ thú vị và tài năng nhất đang thi đấu ở các giải đấu trong nước. Eduard chưa thua ai kể từ tháng 12-2017, kể từ đó, anh đã đánh bại những võ sĩ rất mạnh như Ustarmagomed Gadzhidaudov, Mukhamed Kokov, Raisov và Reznikov.

Tất cả giúp anh tạo dựng được tên tuổi thu hút người hâm mộ. ACA hiểu rất rõ Vartanyan và biết rằng trận đấu có sự tham gia của anh ấy có thể nâng tầm bất kỳ sự kiện nào, vì vậy, với khả năng tài chính của giải, đây là sự kết hợp lý tưởng. Võ sĩ nhận được mức lương tốt, đáp lại bằng những trận đấu chất lượng. “Sư tử tâm” chắc chắn sẽ lại tỏa sáng ở Nga.

Vartanyan bước sang tuổi 35 trong vài tháng nữa. Đây là cơ hội cuối anh có trận trilogy với Abdulvakhabov và giành đai vô địch toàn phần, hoặc đơn giản bắt đầu một hành trình mới hướng tới đai vô địch ở hạng cân khác. Đó cũng là một kịch bản rất thú vị. Bước đầu tiên để hiện thực hóa điều đó chính là chiến thắng Abdurakov.

Absolute Championship Akhmat (ACA), có tiền thân là Absolute Championship Berkut (ACB), là một tổ chức võ thuật tổng hợp, kick-boxing và Brazilian jiu-jitsu của Nga, hiện cũng là một trong những tổ chức quảng bá hàng đầu ở Châu Âu Cho đến nay, hầu hết các sự kiện ACA được tổ chức tại Grozny (Chechnya). ACA cũng đã tổ chức các sự kiện ở các thành phố khác của Nga, cũng như ở Úc, Áo, Azerbaijan, Belarus, Bỉ, Brazil, Canada, Trung Quốc, Anh, Pháp, Georgia, Đức, Ý, Scotland, Kazakhstan, Hà Lan, Ba Lan, Slovakia, Tajikistan, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Hoa Kỳ.

Đ.Hg.