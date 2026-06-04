Gần 200 học viên tập huấn lớp trọng tài muay quốc gia hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Năm nay, gần 200 học viên tới từ các đơn vị trong cả nước có cơ hội tham dự lớp tập huấn trọng tài nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Học viên tham gia lớp trọng tài muay quốc gia 2026. Ảnh: DEPARTMENT MUAY VN

Lớp tập huấn trọng tài muay quốc gia 2026 được tổ chức tại Trung tâm TDTT Quốc phòng 2, Quân khu 7 (TPHCM) từ ngày 1 tới 7-6.

Chương trình thu hút gần 200 học viên là cán bộ, các HLV, trọng tài muay trên cả nước tham dự. Trong khóa học, học viên được các giảng viên thảo luận và hướng dẫn những nội dung chi tiết nhất của luật muay quốc tế cũng như cập nhật phương tổ chức giải đấu đảm bảo đúng quy định. Bộ môn muay (Cục TDTT Việt Nam) cho biết 3 quan chức kỹ thuật cấp cao của Liên đoàn muay thế giới là ông Ajam Ryan Sacha Rudkin, Ajam Chao Wathayotha, bà Diong Chea Ying sẽ trình bày từng nội dung trong các buổi học chuyên môn.

“Năm nay, chương trình đưa vào cập nhật luật thi đấu đối kháng môn muay, luật biểu diễn môn muay, giới thiệu các kỹ thuật trong nội dung biểu diễn Wairu và Mai Muay. Ngoài ra, lý thuyết đối với trọng tài muay ở nội dung đối kháng và nội dung biểu diễn được giảng dạy tại khóa học. Sau các học phần lý thuyết, các học viên sẽ thực hiện thực hành để chuyên gia hướng dẫn cụ thể đối với các vấn đề chuyên môn”, đại diện bộ môn muay (Cục TDTT Việt Nam) trao đổi.

Trước đó, ở buổi khai mạc lớp học, Phó chủ tịch Liên đoàn muay thế giới – bà Sue Glassey đã có nội dung chia sẻ tập trung nhận thức, thúc đẩy sự tham gia và phát huy vai trò của phụ nữ trong thể thao để có môi trường tập luyện thi đấu công bằng, bình đẳng và phát triển bền vững. Trong buổi học ngày 3-6, Tổng thư ký Liên đoàn muay châu Á – ông Mervyn Tan đã tham gia trao đổi chia sẻ đối với chuyên đề safeguarding trong thể thao đối với các học viên của lớp học.

Học viên được hướng dẫn cá kỹ thuật trực tiếp trong lớp tập huấn. Ảnh: DEPARTMENT MUAY VN

Lớp tập huấn trọng tài muay quốc gia 2026 là chương trình hoàn thiện chuyên môn cho các trọng tài muay quốc gia trước khi tham gia điều hành Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào cuối năm nay.

Cùng thời điểm tại Tây Ninh, Liên đoàn kickboxing Việt Nam đã tổ chức tập huấn trọng tài, HLV môn kickboxing Việt Nam năm 2026 với sự tham gia của gần 100 học viên từ 18 đơn vị trong cả nước. Ban tổ chức đã tiến hành cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực huấn luyện và công tác điều hành trọng tài trong lớp tập huấn. Năm nay, môn kickboxing có trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN