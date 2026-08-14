Đội tuyển bóng bàn TPHCM giành thêm 2 HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Các tay vợt của bóng bàn TPHCM đã thi đấu đạt hiệu xuất cao về chuyên môn và giành thêm 2 tấm HCV trong thi đấu đôi của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành thêm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối ngày 14-8, đội tuyển bóng bàn TPHCM có 3 cặp tay vợt lọt vào 2 trận chung kết được tổ chức tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng).

Chung kết đôi nam nữ đã chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn giữa cặp tay vợt Nguyễn Phương Linh/Tạ Hồng Khánh (Công an Nhân dân) và Nguyễn Văn Nam/Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM).

Cặp tay vợt của TPHCM là những người nhập cuộc tốt khi thực hiện sự phối hợp ăn ý, đưa ra được những tình huống vào góc bàn khiến 2 tay vợt của Công an Nhân dân gặp khó khăn. Ngay tại 2 ván đầu, Văn Nam và Diệu Khánh thi đấu tốt để thắng đối thủ dễ dàng 11/8, 11/8. Tại ván thứ 3, họ có phần trùng xuống về nhịp độ nên Phương Linh và Hồng Khánh có thế trận để thắng 11/8. Dù vậy, 2 tay vợt của đội tuyển TPHCM vẫn giữ được sự tập trung vào thời điểm quyết định để thắng 11/8 tại ván 4.

Chung cuộc, 2 tay vợt Văn Nam, Diệu Khánh có chiến thắng 3-1 tại chung kết để giành HCV cho đội tuyển bóng bàn TPHCM.

Nối tiếp trận chung kết này là chung kết đôi nữ. Đây là cuộc thi đấu nội bộ giữa 2 cặp tay vợt của TPHCM gồm Nguyễn Khoa Diệu Khánh/Nguyễn Bạch Thanh Thư và Mai Hoàng Mỹ Trang/Nguyễn Lê Bảo Trân. Dù là 2 cặp đấu cùng đơn vị, tuy nhiên, các tay vợt vẫn thể hiện sự tập trung để thi đấu giằng co tạo nên trận chung kết hấp dẫn trước người hâm mộ.

Với khả năng giành điểm vào tình huống quyết định, cặp tay vợt Mỹ Trang, Bảo Trân đã vượt qua 2 người đồng đội với tỷ số 3-2 (11/3, 13/15, 11/6, 4/11, 12/10) để vô địch đôi nữ và giành HCV.

Trong khi đó, chung kết đôi nam là cuộc đấu dự kiến giữa 2 tay vợt Đinh Anh Hoàng/Lê Đình Đức và Tạ Hồng Khánh/Vũ Mạnh Huy (Công an Nhân dân). Tuy nhiên, 2 cặp đấu đã không tranh tài khi Hồng Khánh và Mạnh Huy rút lui.

Chung cuộc, Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức được công nhận chiến thắng và nhận HCV đôi nam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Như vậy, đội bóng bàn TPHCM đang tạm vượt lên dẫn đầu với 3 tấm HCV tính tới thời điểm này. Các đơn vị Hà Nội, Công an Nhân dân cùng có 1 HCV qua các nội dung đã góp mặt.

Chương trình thi đấu môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cũng được tính thành tích của giải vô địch quốc gia báo Nhân dân lần thứ 44-2026. Tổng thưởng năm nay là gần 500 triệu đồng.

MINH CHIẾN