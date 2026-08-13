Nguyễn Khoa Diệu Khánh và đồng đội vào chung kết bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Hai trận chung kết đầu tiên của môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được xác định và đội nữ TPHCM có góp mặt.

Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh của đội bóng bàn nữ TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc so tài bán kết của nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ tại môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra tối muộn ngày 12-8 chứng kiến các trận đấu hấp dẫn.

Tại các bàn so tài của nữ, 3 tay vợt của TPHCM là Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư đã mang về chiến thắng cho đội nhà để giành quyền vào chung kết.

Ở bán kết, đội nữ TPHCM thi đấu với đội nữ Hà Nội. Nguyễn Khoa Diệu Khánh là người chơi trận khai cuộc có chiến thắng 3-1 trước Phan Hoàng Tường Giang (Hà Nội). Tiếp đó, Mai Hoàng Mỹ Trang vượt qua Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) 3-1 còn Thanh Thư thắng Hạnh Ngân (Hà Nội) 3-2. Thắng 3-0 chung cuộc, đội nữ TPHCM giành quyền vào chung kết. Đây là chiến thắng được ghi nhận tạo nên cảm xúc đặc biệt bởi các tay vợt nữ TPHCM đã tập trung tối đa chuyên môn để tìm cơ hội vượt qua đối thủ.

Tại trận bán kết còn lại, đội nữ Công an Nhân dân với Trần Mai Ngọc, Trương Bảo Linh, Hoàng Trà My đã thắng đội Quân đội với tỷ số 3-1 để vào chung kết.

Bốn năm trước, đội nữ Hà Nội giành HCV nội dung đồng đội nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Trong kỳ Đại hội này, trận chung kết đồng đội nữ là cuộc đấu giữa TPHCM với Công an Nhân dân. Do vậy, chắc chắn nội dung sẽ có nhà tân vô địch.

Bán kết đồng đội nam được tổ chức song hành đã chứng kiến những cuộc so tài thú vị. Đội nam Hà Nội đã chơi hiệu quả với sự tập trung của Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Huấn và Đỗ Mạnh Lương để chiến thắng đội Quân đội 3-1, qua đó có suất chung kết.

Tay vợt chủ lực Nguyễn Anh Tú của bóng bàn nam Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong trận bán kết còn lại, bất ngờ xảy ra khi đội Hải Phòng thắng Công an Nhân dân 3-1. Trong trận đấu này, cá nhân tay vợt chủ lực của Công an Nhân dân là Đinh Anh Hoàng lần lượt thua trận trước Nguyễn Duy Phong và Đoàn Bá Tuấn Anh nên đội nhà không thể giành được suất vào chung kết.

Chung kết nam sẽ là cuộc so tài giữa Hà Nội với Hải Phòng. Các trận chung kết đồng đội môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức tối ngày 13-8 tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng).

MINH CHIẾN