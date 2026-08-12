Đại kiện tướng Lê Quang Liêm bất ngờ dừng bước tại Cúp Esports thế giới 2026

Lê Quang Liêm có mặt tại Pháp tranh tài Cúp Esports thế giới 2026 - Esports World Cup (EWC) 2026 nhưng không có kết quả như chờ đợi.

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm của cờ vua Việt Nam. Ảnh: FIDE

Lê Quang Liêm tham dự môn cờ của Esports World Cup (EWC) 2026 trong đội hình Team Flash. Chương trình môn cờ được diễn ra từ ngày 11 tới 15-8.

Đây là lần đầu, môn cờ xuất hiện tại chương trình chính thức của Cúp Esports thế giới. Dự kiến, kỳ thủ vô địch môn cờ sẽ có thưởng 250.000 USD còn á quân có thưởng 190.000 USD.

Dù được kỳ vọng có kết quả tốt, tuy nhiên, Lê Quang Liêm đã phải dừng bước tại ngày thi đấu 11-8 (theo giờ địa phương). Tại vòng thứ nhất Lê Quang Liêm đã đối đầu trước kỳ thủ Olexandr Bortnyk (Ukraine). Có 8 kỳ thủ phải đấu vòng loại để tranh suất vào vòng chung kết và Lê Quang Liêm tham dự vòng này.

Trước Olexandr Bortnyk, Lê Quang Liêm thua 0,5-1,5. Đại kiện tướng của Việt Nam phải xuống nhánh thua thi đấu tiếp. Trong nhánh thua, Lê Quang Liêm đã thi đấu trước kỳ thủ Andrey Esipenko (Nga) nhưng thua trận. 2 kỳ thủ đã có kết quả hòa sau 2 ván thi đấu chính nên cần ván Armageddon quyết định thắng-thua. Lê Quang Liêm đã thua tại ván này qua đó chính thức dừng bước ở giải.

Ở môn cờ của Esports World Cup (EWC) 2026, vòng loại thứ nhất sẽ chọn ra 2 kỳ thủ có kết quả tốt nhất trao suất vào vòng chung kết. Vòng chung kết có 16 kỳ thủ góp mặt. Thể thức thi đấu của nội dung là mỗi cuộc so tài giữa 2 kỳ thủ diễn ra 2 ván lượt đi, về trong 10 phút. Nếu 2 ván có kết quả hòa, 2 kỳ thủ sẽ thi đấu ván Armageddon tranh kết quả chung cuộc.

Lê Quang Liêm có suất chính thức tham dự Cúp Esports thế giới 2026 sau khi hoàn thành giải vòng loại DreamHack Atlanta 2026 tổ chức tại Mỹ vừa qua.

Cúp Esports thế giới 2026 có 24 môn thi đấu chính thức. Hiện tại, Lê Quang Liêm đang tham dự nhiều giải thi đấu cờ thuộc hệ thống của thể thao điện tử Esports. Ngoài ra năm nay, Lê Quang Liêm có bước ngoặt quan trọng khi được đảm trách vai trò HLV trưởng đội cờ vua nữ Mỹ tham dự Olympiad 2026.

MINH CHIẾN