Đại kiện tướng Lê Quang Liêm vào chung kết giải cờ quốc tế Leon Masters 2026

Lê Quang Liêm có mặt tại Tây Ban Nha thi đấu giải cờ nhanh chớp tên tuổi Leon Masters 2026 và tiếp tục vào chung kết.

Lê Quang Liêm từng vô địch giải đấu Leon Masters năm 2025. Ảnh: DIARIO DE LEON

Giải cờ nhanh chớp Leon Masters 2026 chính thức khởi tranh và các kỳ thủ bước luôn vào lượt bán kết theo bốc thăm thi đấu của mình.

Năm ngoái, đại kiện tướng Lê Quang Liêm lên ngôi vô địch giải này nên năm nay đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Giải đấu năm nay có 4 đại diện tham gia gồm Lê Quang Liêm (đương kim vô địch), Kirill Alekseenko (Áo) Jaime Santos (Tây Ban Nha) và Faustino Oro (Argentina). Trong đó, kỳ thủ Faustino Oro trẻ tuổi nhất (13 tuổi) và được làng cờ thế giới ví như “Messi cờ vua” của Argentina.

Các kỳ thủ thi đấu theo quy định với 4 ván cờ nhanh. Trong trường hợp 2 bên có kết quả hòa, kỳ thủ sẽ tiếp tục thi đấu 2 ván cờ chớp nhằm quyết định chiến thắng chung cuộc. Nếu vẫn giữ kết quả hòa, 2 kỳ thủ sẽ thi đấu thêm ván siêu chớp quyết định kết quả.

Trong bán kết đầu tiên, Jaime Santos thắng Faustino Oro với tỷ số 3-1 sau 4 ván cờ nhanh và giành quyền vào chung kết.

Tại bán kết thứ 2 diễn ra rạng sáng ngày 5-7 theo giờ Việt Nam, Lê Quang Liêm thi đấu với Kirill Alekseenko. Kỳ thủ của Việt Nam đã thắng chung cuộc 4-3 để vào chung kết. Diễn biến thi đấu trận bán kết đã diễn ra kịch tính tạo nên màn so tài chuyên môn hấp dẫn. Trong 4 ván cờ nhanh, 2 kỳ thủ đã giữ kết quả hòa 2-2. Tại 2 ván cờ chớp tiếp theo, Quang Liêm và Kirill Alekseenko cùng có cho mình thêm 1 ván thắng. Họ đã đấu ván thứ 7 quyết định để tìm ra người chiến thắng chung cuộc và Quang Liêm đã thành công.

Như vậy, Lê Quang Liêm sẽ đấu chung kết với kỳ thủ chủ nhà Jaime Santos. Trận đấu diễn ra tối ngày 5-7 (theo giờ địa phương).

MINH CHIẾN