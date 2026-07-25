Kỳ thủ Việt Nam xuất sắc liên tiếp giành HCV cờ tiêu chuẩn, cờ chớp giải trẻ châu Á 2026

Các kỳ thủ của cờ vua Việt Nam đã liên tiếp lên ngôi vô địch các nội dung cuối cùng của giải là cờ tiêu chuẩn và cờ chớp.

Kỳ thủ cờ vua trẻ Việt Nam nhận HCV tại giải năm nay. Ảnh: VCF

Ngày 25-7, giải đấu bế mạc với các ván cuối nội dung cờ chớp của giải vô địch trẻ châu Á 2026 được tổ chức ở Trung Quốc.

Tại bàn của bảng U12 nam, kỳ thủ Hoàng Tấn Vinh đã lên ngôi vô địch khi đạt tổng 8 điểm sau 9 ván đấu. Tiếp đó ở bảng U16 nam, 2 kỳ thủ Đầu Khương Duy, Đinh Nho Kiệt đã tập trung thi đấu để tìm kết quả tốt nhất. Với sự bình tĩnh của mình, Đinh Nho Kiệt hoàn thành 9 ván với tổng 7,5 điểm để có HCV cá nhân. Trong bảng này, Đầu Khương Duy và Nguyễn Nam Kiệt lần lượt đứng vị trí hạng 4 và 5 khi cùng có 6,5 điểm.

Ở bảng U18 nam, kỳ thủ Dương Vũ Anh đã xuất sắc giữ vị trí số 1 khi giành 7,5 điểm sau 9 ván đấu. Đáng chú ý tại bảng này, Bành Gia Huy kết thúc ở vị trí thứ 5 do có 6,5 điểm. Trong các bảng nữ từ U8 tới U18, các kỳ thủ Việt Nam không giành được thêm HCV cá nhân.

Trước đó, các gương mặt trẻ của cờ vua Việt Nam đã thi đấu nỗ lực ở nội dung cờ tiêu chuẩn khi giành được các HCV cá nhân của kỳ thủ Trương Phúc Nhật Nguyên (U8 nam) và Tôn Nữ Quỳnh Dương (U18 nữ).

Theo Ban huấn luyện đội cờ vua Việt Nam, trước khi 2 nội dung cờ chớp và cờ tiêu chuẩn diễn ra, các kỳ thủ trẻ Việt Nam đã có được 7 ngôi vô địch khi tính kết quả đồng đội cờ nhanh (U10, U12, U16, U18 nam và U16, U16, U18 nữ).

Chung cuộc tại giải năm nay, về kết quả cá nhân với cờ nhanh, đội Việt Nam có 2 HCV. Ở kết quả cá nhân cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ Việt Nam có 2 HCV còn về kết quả cá nhân cờ chớp, chúng ta có 3 HCV.

MINH CHIẾN