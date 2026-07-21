Các đội TPHCM và Công an Nhân dân lên ngôi vô địch bóng rổ trẻ U18 quốc gia 2026

Cầu thủ nữ Hà Nội và TPHCM đã thi đấu chung kết giải năm nay. Ảnh: VBF

Các trận chung kết nội dung nam, nữ tại giải đấu năm nay đã kết thúc vào tối muộn ngày 20-7 ở điểm thi đấu tại thành phố Huế và Ban tổ chức xác định những nhà vô địch chung cuộc.

Trận chung kết nữ giải bóng rổ trẻ U18 (nội dung 5x5) quốc gia 2026 là cuộc so tài giữa đội TPHCM với Hà Nội.

Trong trận đấu, HLV Lương Chí Mãnh (TPHCM) có trong đội hình gồm nhiều cầu thủ tốt nhất đưa ra thi đấu từng thời điểm tại 4 hiệp gồm Hải Lam, Lan Vi, Minh Trang, Nhã Trúc, Trình Trình, Bảo Ngọc, Bảo Hân, Phương Chi, Kim Ngọc, Kim Yến, Quỳnh Anh, Vân Nhi. Trước các cầu thủ Hà Nội, các tay ném nữ TPHCM đã tập trung thể hiện phong độ tốt nhất và là những người làm chủ các tình huống tranh chấp và chiến thắng khi ném rổ ghi điểm chính xác.

Đội nữ U18 TPHCM đã giành ngôi vô địch tại giải. Ảnh: VBF

Trong hiệp 4, bằng nỗ lực cao nhất, cầu thủ nữ TPHCM đã ghi được các điểm quyết định để vượt lên thắng chung cuộc 54-49, giành HCV cùng cúp vô địch giải năm nay.

Trận chung kết nội dung nam mang đến cuộc tranh tài hấp dẫn giữa đội Công an Nhân dân và TPHCM. Trước khi vào trận, các HLV Nguyễn Khắc Hưng (Công an Nhân dân) và Nguyễn Tuấn Tú Stefan (TPHCM) dặn dò học trò thi đấu tập trung và cần sự chính xác ném bóng ghi điểm.

Trong 4 hiệp đấu, cầu thủ 2 bên tạo nên những pha rượt đuổi tỷ số quyết liệt. Dù vậy, các tay ném nam của Công an Nhân dân có sự nhỉnh hơn chuyên môn và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 72-58. Thắng tại trận chung kết, đội nam Công an Nhân dân lần đầu tiên vô địch tại giải đấu này.

Đội nam Công an TPHCM lần đầu vô địch tại giải. Ảnh: VBF

Khép lại giải, ở nội dung nữ, ngoài 2 vị trí dẫn đầu, đội Lâm Đồng và Gia Lai đã nhận đồng hạng ba. Ở nội dung nam, đội Hà NỘi 1 và Phòng không Không quân PEAK nhận đồng hạng ba. Toàn giải năm nay đã có 4 đội nữ và 9 đội nam tranh tài.

MINH CHIẾN