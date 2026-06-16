Bóng rổ TPHCM cử đội hình mạnh nhất tranh tài giải vô địch trẻ U16 quốc gia 2026

Các cầu thủ nam, nữ bóng rổ trẻ U16 đã bước vào tranh tài giải quốc gia đang được tổ chức ở Đà Nẵng.

Bóng rổ U16 nam TPHCM (áo xanh) đang tranh tài tại Đà Nẵng. Ảnh: VBF

Năm nay, các trận đấu nam, nữ của giải bóng rổ 5x5 vô địch trẻ U16 quốc gia 2026 diễn ra tại nhà thi đấu thuộc Khoa Giáo dục Thể chất (Đại học Đà Nẵng).

Với quyết tâm giành kết quả tốt nhất ở giải năm nay, Ban huấn luyện các đội bóng rổ nam, nữ U16 TPHCM đã mang tới giải những cầu thủ có chuyên môn tốt nhất.

Trong đó, HLV trưởng Nguyễn Tú Stefan đội nam U16 TPHCM đăng ký lực lượng thi đấu gồm Tăng Quốc An Khánh, Nguyễn Khôi Vinh, Trần Hữu Đức Sơn, Nguyễn Tùng Lâm, Trần VIệt Thắng, Phạm Trung Dũng, Huỳnh Gia Phú, Đặng Phúc Minh Khang, Alfie James Tran Macgregor, Vũ Bá Khang, Võ Khoa Aidan, Hoàng Trung Hải, Hoàng Bá Phước, Nguyễn Thanh An, Trần Quang Anh, Wang Zi Lân.

HLV trưởng đội nữ U16 TPHCM – ông Nguyễn Trung Lộc có đội hình thi đấu ở giải gồm Võ Hoàng Linh Đa, Phạm Kim Ngọc, Nguyễn Gia Minh Hy, Lương Kim Thi, Nguyễn Hồ Trình Trình, Trần Lâm Nhã Trúc, Phạm Thanh Diệp, Vũ Ngọc Vân Nhi, Nguyễn Thùy Linh, Ngô Lam Miley, Thái Hà, Lê Ngọc Thanh Hoàng, Nguyễn Khánh Ngọc, Trịnh Khánh Chi, Lương Minh Thi, Trần Ngọc Trúc.

Nội dung nữ có 6 đội tham dự gồm Công an Nhân dân New Sports, TPHCM, Hà Nội 1, Hà Nội 2, Đà Nẵng Gia Lai. Do vậy các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để xác định 4 đội có kết quả tốt nhất vào bán kết.

Nội dung nam thu hút 17 đội tham dự và được bốc thăm vào 4 bảng đấu. Sau vòng bảng, Ban tổ chức sẽ chọn 2 đội có thành tích xuất sắc nhất từng bảng trao suất tứ kết và thi đấu tranh vé bán kết. Giải sẽ tranh tài tới ngày 24-6.

Ban tổ chức cho biết, giải thu hút 232 cầu thủ góp mặt. Năm ngoái, đội nữ U16 Hà Nội giành HCV khi thắng U16 TPHCM 1 tại chung kết còn đội nam U16 TPHCM lên ngôi vô địch khi vượt qua U16 Phòng không Không quân PEAK tại chung kết.

MINH CHIẾN