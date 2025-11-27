Công bố lịch thi đấu chính thức môn bóng rổ SEA Games 33

Lịch thi đấu chính thức SEA Games 33-2025 của môn bóng rổ đã được ban tổ chức chủ nhà Thái Lan thông báo.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bóng rổ của SEA Games 33-2025 sẽ tranh tài nội dung 3x3 và 5x5. Theo lịch công bố sơ bộ của Ban tổ chức nội dung 3x3 sẽ diễn ra từ ngày 10-12 tới 11-12.

Các trận đấu tại vòng bảng tổ chức trong ngày 10-12, sau đó ngày 11-12 sẽ diễn ra các trận bán kết rồi chung kết nội dung nam nữ của bóng rổ 3x3.

Đội tuyển bóng rổ 3x3 nam của Việt Nam nằm tại Bảng B cùng Philippines, Malaysia và Lào trong khi đội 3x3 nữ của Việt Nam nằm Bảng B cùng Singapore, Thái Lan và Lào. Các cầu thủ bóng rổ 3x3 nam Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên lúc 11 giờ 50 ngày 10-12 gặp Philippines trong khi đội bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan trong trận khởi đầu lúc 12 giờ 25 ngày 10-12.

Chương trình thi đấu môn bóng rổ 3x3 tại Thái Lan lần này. Ảnh: SAT

Với nội dung 5x5, chương trình thi đấu diễn ra từ ngày 13 tới 19-12. Đội tuyển bóng rổ 5x5 nam Việt Nam nằm ở Bảng A cùng Philippines, Malaysia còn đội tuyển 5x5 nữ Việt Nam nằm ở Bảng A với Thái Lan và Indonesia. Tại ngày đầu tiên, 13-12, của nội dung 5x5, đội tuyển nam Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 11 giờ 30 còn đội tuyển nữ gặp Indonesia lúc 16 giờ 30. Các nội dung của môn bóng rổ được tổ chức ở Bangkok (Thái Lan).

Ngày 26-11 vừa qua, Ban huấn luyện các đội tuyển bóng rổ nam, nữ Việt Nam đã công bố danh sách chính thức SEA Games 33-2025.

Đội tuyển nam có các cầu thủ Christopher Dierker, Đinh Thanh Tâm, Tô Ngọc Khánh, Đặng Thái Hưng, Young Dương Justin, Trần Đăng Khoa, Lê Khắc Đăng Khoa, Dư Minh An, Huỳnh Trực Nhân, Phạm Hiền Tài, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Võ Kim Bản, Nguyễn Phúc Vinh, Nguyễn Anh Kiệt, Đậu Trung Kiên.

Bóng rổ 5x5 được sự quan tâm của người hâm mộ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: SAT

Đội tuyển nữ có các tuyển thủ Bùi Thu Hằng, Đặng Thị Thúy Hằng, Mầu Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thảo Hương, Trương Thảo Vy, Trương Thảo My, Nguyễn Thị Tiểu Duy, Bùi Kim Nhạn, Văn Thu Thảo, Đặng Thị Cẩm Linh, Liễu Yến Nhi, Trần Thị Yến Vân, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Lan Anh.

MINH CHIẾN