Thể thao Việt Nam định hình vị thế ở Đông Nam Á

Theo tìm hiểu, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt sẽ chủ trì cuộc họp, rà soát công tác tham dự và thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Đây là cuộc làm việc chính thức đầu tiên của lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam với Đoàn thể thao Việt Nam và đại diện các bộ môn đã góp mặt SEA Games 33-2025 kể từ khi khép lại Đại hội vừa qua.

Về tổng thể, thể thao Việt Nam đạt 87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ xếp hạng 3 toàn đoàn. Xếp nhất là chủ nhà Thái Lan (233 HCV, 154 HCB, 108 HCĐ) và hạng nhì là Indonesia (91 HCV, 112 HCB, 130 HCĐ). Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, chỉ tiêu Đoàn thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 91 tới 110 HCV dù ban đầu, định hướng và phân tích chuyên môn nhắm cho mục tiêu phấn đấu giành từ 80 tới 100 HCV.

Thể thao Việt Nam đã thi đấu thành công hay chưa thành công tại SEA Games 33-2025? Câu hỏi sẽ được lãnh đạo ngành thể thao phân tích, đánh giá cũng như rút kinh nghiệm trực tiếp tới từng bộ môn dựa trên thành tích thi đấu thực tiễn cùng kết quả đạt được tại SEA Games 33-2025. Chắc chắn, chúng ta có nhiều điểm làm tốt tại Thái Lan vừa qua nhưng có không ít những môn thể thao đánh mất thành tích, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn phải suy nghĩ.

Trên thực tế, thể thao Đông Nam Á nói chung và Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) nói riêng đang có bước thay đổi tích về chất lượng chuyên môn. Số môn thuộc nhóm Olympic và ASIAD đã định hình ổn định tại đấu trường này. Riêng ở SEA Games 33-2025, giới chuyên môn ngỡ ngàng khi lực sĩ của tạ Weeraphon Wichuma (Thái Lan, hạng cân 71kg nam), Rizki Juniansyah (Indonesia, 79kg nam), Theerapong Silachai (Thái Lan, 60kg nam) đã phá kỷ lục thế giới từ thành tích tranh tài tại Đại hội. Môn bơi đã có 9 lượt kỷ lục SEA Games bị phá. Môn điền kinh có 8 lượt kỷ lục SEA Games bị vượt qua. Môn bắn súng cũng có nhiều lượt kỷ lục SEA Games bị phá, riêng đội tuyển bắn súng Việt Nam có các kỷ lục tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ, 25m súng ngắn bắn nhanh nam… Ngoài ra, số VĐV đã tham dự Olympic của các quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Singapore, Malaysia… đều góp mặt ở SEA Games 33-2025.

Kết quả giành được của từng HLV, VĐV tại SEA Games 33-2025 là tổng thể về sự đầu tư mà thể thao Việt Nam thực hiện đối với kỳ Đại hội này. Chúng ta vẫn phải nhìn vào thực tế về vị trí, sự định hình vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao Đông Nam Á. Thể thao Việt Nam giữ được thứ hạng trong 3 quốc gia dẫn đầu về thành tích. Tuy nhiên, khoảng cách thành tích giữa các quốc gia trong nhóm đầu đã không còn sự cách biệt đáng kể.

Từ SEA Games 33-2025, nhà quản lý thấy rằng sự đầu tư không chỉ về chuyên môn mà tập trung cho cơ sở vật chất, khoa học, trí tuệ nhân tạo (AI) đồng hành với thể thao đã là cần thiết hơn bao giờ hết.

Chúng ta đã tham gia 47 môn, phân môn tại SEA Games 33-2025. Trong đó, các môn thuộc nhóm Olympic và ASIAD đã mang về HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam gồm bơi, điền kinh, boxing, đua thuyền (canoeing, rowing), đấu kiếm, TDDC, bóng ném, judo, karate, jujitsu, cầu mây, bắn súng, taekwondo, vật, cử tạ, triathlon, wushu.

Từ SEA Games 33-2025, chúng ta thấy được sự cạnh tranh thành tích ở nhiều môn quan trọng là không dễ dàng. Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam từng chia sẻ tại Thái Lan rằng năm 2025 là năm bản lề để tiếp sau đây ngành thể thao sẽ bắt đầu thực hiện Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm tham dự các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026-2046. Kết quả tại SEA Games 33-2025 nằm ở chỉ số chuyên môn.

Theo dự báo, chúng ta đã có thêm lực lượng VĐV trẻ tiềm năng đã đạt được chuyên môn như dự báo nên bước khởi đầu ở SEA Games 33-2025 là sự suôn sẻ để họ có cơ hội được đầu tư tập trung vào các mục tiêu ASIAD, Olympic trong giai đoạn sắp tới.

