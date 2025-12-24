Các kình ngư SEA Games 33 tỏa sáng tại ngày đầu giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025

Các kình ngư vừa tranh tài tại SEA Games 33-2025 như Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Quang Thuấn, Lương Jeremie Loic Nino đã tỏa sáng ngay ngày đầu thi đấu.

Tuyển thủ Lương Jeremie Loic Nino của đội TPHCM đã giành HCV trong ngày đầu của giải. Ảnh: Vasa

Các nội dung của môn bơi và lặn đã được diễn ra ngày 24-12 tại giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025 đang tranh tài ở TPHCM.

Võ Thị Mỹ Tiên vẫn giữ phong độ ổn định khi giành chiến thắng cự ly 400m tự do nữ với thông số 4’27”61 để giành tấm HCV đầu tiên cho mình tại giải. Cô vượt qua gương mặt trẻ Nguyễn Khả Nhi (TPHCM, 4’28”58) trong nội dung này. Nối tiếp sau đó, Võ Thị Mỹ Tiên giành thêm HCV cự ly 100m bướm nữ khi về đích đầu tiên bằng kết quả 1’01”93. Thành tích của kình ngư người Tây Ninh vượt trên người về nhì là Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM, 1’03”13) gần 2 giây.

Đội bơi TPHCM đã có tấm HCV trong ngày đầu của Lương Jeremie Loic Nino tại cự ly 50m tự do nam. Kình ngư đã đạt kết quả 23”06. Về nhì cự ly là Trịnh Trường Vinh (TPHCM), 23”87. Tiếp sau đó, Lương Jeremie Lonic Nino giành thêm ngôi vô địch cự ly 100m bướm nam khi có kết quả 55”49. Tuyển thủ đã vượt qua Nguyễn Quang Thuấn (Trung tâm TDTT Quốc phòng 4) tại cuộc cạnh tranh này. Quang Thuấn có thành tích 56”07.

Dù thế, Quang Thuấn kịp giành HCV cự ly 400m tự do nhờ về nhất bằng thành tích 3’59”00. Cùng ngày, tuyển thủ Phạm Thanh Bảo đã đạt HCV nội dung 100m ếch nam với kết quả 1’03”54. Trong khi đó, gương mặt trẻ Nguyễn Thúy Hiền đã giành HCV cự ly 50m tự do nữ (26”30) và 100m ếch nữ (1’13”53). Các kình ngư trên vừa tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan cách đây chưa lâu.

Nguyễn Quang Thuấn tiếp tục có HCV tại giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025. Ảnh: Vasa

Đối với thi đấu môn lặn, giải đấu chứng kiến VĐV Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội) về nhất nội dung 100m vòi hơi chân vịt nam (35”46), Đặng Thị Vương (Hà Nội) vô địch 100m vòi hơi chân vịt nữ với kết quả 43”32, Trương Minh Quân vô địch 400m khí tài nam, Thạch Thị Thảo Sương vô địch 100m khí tài nữ còn Vũ Đặng Nhật Nam (Đồng Nai) và Lê Thị Thanh Vân (Hải Phòng) lần lượt vô địch 200m nam chân vịt đôi, 200m nữ chân vịt đôi. Gương mặt Huỳnh Quốc Bảo đã giành tấm HCV quý giá cho đội TPHCM ở nội dung 1.500m vòi hơi chân vịt nam trong ngày đầu tiên.

Trên bảng xếp hạng tổng hợp, đội TPHCM tạm dẫn đầu với 3 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ còn độI Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 có vị trí hạng nhì với 3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Toàn giải có 12 đơn vị góp mặt thi đấu.

MINH CHIẾN