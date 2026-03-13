Bước tiến mới của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia

Ngày 13-3 tại TPHCM, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ba đối tác chiến lược: Công ty TNHH S.ERA Đà Lạt, Trường Đại học Văn hóa TPHCM và Công ty Cổ phần Hiệu suất Việt Úc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác phát triển thể thao thành tích cao.

Đại diện Trung tâm HLTTQG chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị đối tác. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các biên bản ghi nhớ được ký kết dựa trên tinh thần tôn trọng, chia sẻ và hợp tác cùng phát triển. Mỗi đối tác mang đến những thế mạnh riêng, tạo nên hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho Trung tâm HLTTQG.

Theo ông Phạm Thanh Tú - Giám đốc Trung tâm HLTTQG: Các hợp tác này không chỉ giúp trung tâm tận dụng tối đa nguồn lực, cơ sở vật chất và chuyên môn của các đối tác mà còn tạo điều kiện cho vận động viên (VĐV) tiếp cận các chương trình đào tạo, chăm sóc sức khỏe hiện đại, nâng cao thành tích thi đấu, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, huấn luyện viên, VĐV của trung tâm.

Với Công ty TNHH S.ERA Đà Lạt, 2 đơn vị cam kết phối hợp nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện VĐV trẻ, VĐV chuyên nghiệp, đồng thời phát triển các lĩnh vực du lịch thể thao, thể thao giải trí và tổ chức sự kiện. Hợp tác này tập trung vào các nội dung: đào tạo VĐV; bồi dưỡng quản lý; chia sẻ và trao đổi chuyên môn; tổ chức sự kiện và thi đấu; phát triển cơ sở vật chất; liên kết du lịch - thể thao; trao đổi thông tin và nghiên cứu trong lĩnh vực TDTT.

Công ty TNHH S.ERA Đà Lạt đã trao tặng gói tài trợ trị giá 300 triệu đồng cho Trung tâm HLTTQG. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với tinh thần trách nhiệm xã hội và mong muốn chung tay đóng góp cho sự phát triển của thể thao Việt Nam, Công ty TNHH S.ERA Đà Lạt đã trao tặng gói tài trợ trị giá 300 triệu đồng cho Trung tâm HLTTQG nhằm hỗ trợ công tác huấn luyện, đào tạo và phát triển các đội tuyển thể thao.

Trong khi đó, hợp tác với Trường Đại học Văn hóa TPHCM tập trung vào kết nối nguồn lực học thuật, chuyên gia, huấn luyện viên, VĐV và sinh viên để triển khai các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và giao lưu trong lĩnh vực VH-TT. 2 đơn vị cùng phối hợp theo các nội dung: điều phối chuyên môn/ chương trình (Trung tâm HLTTQG giữ vai trò điều phối chung các chương trình hoạt động và tổ chức triển khai các nội dung hợp tác, trong khi nhà trường sẽ tư vấn về phương pháp luận thực hiện chương trình hoạt động và các quy trình liên quan); phát triển nguồn lực và mạng lưới; mở rộng hợp tác và chia sẻ học thuật.

Đại diện Trung tâm HLTTQG và trường Đại học Văn hoá TPHCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặc biệt, hợp tác với Công ty Cổ phần Hiệu suất Việt Úc mở ra chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phục hồi, tái tạo và gia tăng hiệu suất vận động cho các VĐV thành tích cao tại Trung tâm HLTTQG. Công ty sẽ cung cấp các dịch vụ trị liệu chuyên sâu tại phòng khám Evolve (thuộc công ty), đào tạo kỹ thuật viên và bác sĩ của trung tâm về các phương pháp trị liệu cơ xương khớp không dùng thuốc. Ngoài ra, hợp tác còn mở rộng sang lĩnh vực y tế với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (bệnh viện đối tác chiến lược của Phòng khám Evolve thuộc Công ty CP Hiệu suất Việt Úc), xây dựng quy trình chăm sóc sức khỏe tích hợp, đồng bộ dữ liệu y tế và tổ chức các gói khám sức khỏe tổng quát hàng năm cho VĐV.

Giám đốc Phạm Thanh Tú ký kết hợp tác cùng đại diện Công ty Cổ phần Hiệu suất Việt Úc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thời hạn hợp tác giữa Trung tâm HLTTQG và các đơn vị kéo dài 5 năm (2026-2031), với cơ chế đánh giá, tổng kết hàng năm và khả năng gia hạn, sửa đổi linh hoạt theo nhu cầu thực tế. Đồng thời, các bên cam kết tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi và dữ liệu cá nhân của VĐV, đảm bảo minh bạch, hiệu quả trong quá trình hợp tác.

Sự kiện ký kết hợp tác hôm nay không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho VĐV, mà còn góp phần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, toàn diện và chuyên nghiệp hóa ngành thể thao nước nhà.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH