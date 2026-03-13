VĐV điền kinh tham dự các nội dung nữ phải kiểm tra giới tính trước thi đấu ở hệ thống giải quốc gia

Yêu cầu bắt buộc này được Liên đoàn điền kinh Việt Nam đưa ra và đã gởi tới tất cả đơn vị trong cả nước.

VĐV tham dự nội dung nữ của giải điền kinh thuộc hệ thống quốc gia tại Việt Nam sẽ bắt buộc kiểm tra giới tính trước thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

“Việc quy định thực hiện xét nghiệm gen SRY (chuẩn đoán xác định giới tính) đối với VĐV nữ môn điền kinh là điều bắt buộc, và Liên đoàn điền kinh Việt Nam áp dụng từ năm 2026 trong các giải đấu thuộc hệ thống quốc gia”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam thực hiện quy định trên là bắt buộc với VĐV đăng ký tham dự nội dung nữ. Điều này bắt nguồn từ Quy định của Liên đoàn điền kinh thế giới (WA) đã áp dụng chính thức từ ngày 1-9-2025. Tất cả các VĐV là nữ phải có giấy chứng nhận kiểm tra gen SRY và phải nộp cho Ban tổ chức trước khi đăng ký thi đấu tại các giải vô địch điền kinh.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam khẳng định, quy định thực hiện xét nghiệm gen SRY nhằm đảm bảo tính công bằng trong thi đấu chuyên môn ở các nội dung nữ của điền kinh.

“Liên đoàn quy định việc xét nghiệm gen SRY đối với các VĐV nữ để đảm bảm tính công bằng trong thi đấu thể thao thành tích cao cụ thể:

Việc xét nghiệm gen SRY này chỉ áp dụng cho VĐV là nữ giới và chỉ cần thực hiện 1 lần duy nhất tại cơ sở xét nghiệm uy tín và có thẩm quyền, kết quả kiểm tra được tôn trọng, giữ kín, bảo lưu và được Liên đoàn công nhận trong suốt quá trình luyện tập và thi đấu của VĐV.

Việc xét nghiệm gen SRY được áp dụng chung cho các giải điền kinh nằm trong hệ thống thi đấu do Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn điền kinh Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-2-2026”, một trong những nội dung thông báo chính thức được Liên đoàn điền kinh Việt Nam gởi các đơn vị cả nước.

Với quy định này có thể hiểu, tất cả VĐV tham dự nội dung nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia và các giải trong hệ thống trẻ quốc gia phải tuân thủ xét nghiệm gen SRY (hay được hiểu là kiểm tra kết quả về giới tính).

Tới đây, VĐV tham dự nội dung marathon – 42km nữ tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 báo Tiền Phong tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ phải thực hiện quy định trên. VĐV đăng ký tham gia tranh tài sẽ phải nội kết quả xét nghiệm gen SRY tới Ban tổ chức theo đúng quy định. Nội dung marathon nữ có 9 VĐV đã đăng ký thi đấu hệ chuyên nghiệp.

Năm ngoái, tất cả VĐV tham dự nội dung nữ tại giải vô địch thế giới 2025 tổ chức tại Nhật Bản đã thực hiện kiểm tra gen SRY và gởi kết quả tới Liên đoàn điền kinh thế giới trước khi dự tranh. Việt Nam có tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên tham dự giải đấu này và cô thực hiện việc kiểm tra trên và đảm bảo điều kiện được thi đấu của Liên đoàn điền kinh thế giới. Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã tranh tài nội dung 100m rào nữ tại giải trên.

MINH CHIẾN