Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vẫn chờ hướng dẫn của FIVB việc thực hiện kiểm tra giới tính VĐV

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang chờ hướng dẫn từ Liên đoàn thế giới FIVB về việc thực hiện kiểm tra giới tính VĐV nữ nếu phải tiến hành.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có những quyết định quan trọng ở ngày 11-9 vừa qua. Ảnh: VFV

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chia sẻ: “Tới lúc này, chúng tôi vẫn chờ hướng dẫn từ FIVB. Nội dung về việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam từ năm 2026 đã được Ban chấp hành thông qua tại cuộc họp ngày 11-9 vừa qua. Tuy nhiên, việc thực hiện như thế nào sẽ theo hướng dẫn của FIVB. Khi chưa có hướng dẫn của FIVB, quy định kiểm tra vẫn diễn ra nếu phải tiến hành. Thông báo tới các đội bóng sẽ có từ năm 2026”.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hy vọng với thông báo và hướng dẫn từ ban đầu, các tranh cãi sẽ không xảy ra. Đồng thời, các đội bóng chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng nhất.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên môn đang đặt ra rằng nếu trong phiên họp kỹ thuật trước giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 có đội bóng yêu cầu kiểm tra tư cách VĐV với trường hợp nghi ngờ thì Ban tổ chức và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ xử lý ra sao (?).

Thực tế, việc kiểm tra giới tính VĐV tham dự nội dung nữ tại các giải thể thao đang là điều tế nhị. Tuy nhiên, Liên đoàn điền kinh thế giới đã chính thức làm điều này từ tháng 9-2025 và đưa vào quy định bắt buộc tại các giải đấu chính thức. Thể thao Việt Nam cũng sẽ không đứng ngoài cuộc về câu chuyện này. Việc kiểm tra giới tính VĐV đang được thực hiện bằng hình thức lấy mẫu xét nghiệm SRY.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - ông Lê Trí Trường cho biết: "Hiện tại, bộ hồ sơ nội dung mà Ban tổ chức giải U21 thế giới 2025 xử thua các trận đấu vòng bảng của đội U21 nữ Việt Nam đã gởi tới FIVB. FIVB cũng tiếp nhận các văn bản của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. FIVB sau khi xử lý sẽ có văn bản chính thức gửi trả lời phía Việt Nam".

Với môn bóng chuyền, cầu thủ Đặng Thị Hồng là trường hợp thu hút sự quan tâm của công luận và giới chuyên môn thời gian qua.

Hiện tại, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã không cho phép Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 và các giải chính thức từ năm 2026.

MINH CHIẾN