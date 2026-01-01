Chủ công Nguyễn Thị Uyên chia tay đội bóng chuyền nữ Hưng Yên

Như vậy, Nguyễn Thị Uyên sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội bóng chuyền nữ Hưng Yên và cô sẽ tìm nơi mới trong mùa giải 2026.

Chủ công Nguyễn Thị Uyên (9) đã kết thúc hợp đồng với đội bóng cũ Hưng Yên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Hưng Yên đã trao đổi ngày 1-1 cùng SGGP: “Các cấp lãnh đạo thể thao Hưng Yên đã làm việc ngày cuối năm 2025 cùng đội bóng chúng tôi, qua đó cũng nắm bắt được tình hình chuyên môn và lực lượng chuẩn bị cho các giải đấu năm 2026. Chủ công Nguyễn Thị Uyên sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với đội bóng. Các bên đều hiểu tâm tư, tình cảm của VĐV và vui vẻ với sự chia tay này của Nguyễn Thị Uyên. Cầu thủ rất toàn tâm cho đội bóng quê hương, tuy nhiên, phía trước của Nguyễn Thị Uyên vẫn có những sự lựa chọn mới”.

Hiện tại, đội nữ Hưng Yên cũng có những khó khăn nhất định về nguồn lực kinh phí nên chấp nhận để Nguyễn Thị Uyên ra đi.

Nguyễn Thị Uyên là đội trưởng đội bóng chuyền nữ Hưng Yên (trước đây là đội nữ Thái Bình). Chủ công này là gương mặt tiêu biểu của công tác tuyển chọn năng khiếu, đào tạo kỹ thuật cơ bản và phát triển chuyên môn thi đấu bóng chuyền thành tích cao của đơn vị này. Nguyễn Thị Uyên bắt đầu được tham gia tuyến 1 đội nữ Hưng Yên từ năm 2015. Từ đó tới nay, cô đã đóng góp nhiều thành tích cho đội. Đặc biệt, Nguyễn Thị Uyên và đội nữ Hưng Yên đã giành ngôi vô địch quốc gia năm 2022.

Trong sự nghiệp cá nhân, Nguyễn Thị Uyên có nhiều năm thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô từng góp mặt trong đội hình giành HCB tại SEA Games 31 tổ chức năm 2022 trên sân nhà Việt Nam. Dù vậy, cầu thủ này vắng mặt tại đội tuyển quốc gia sau giai đoạn trên.

Năm 2025, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã tập trung Nguyễn Thị Uyên trở lại đội tuyển. Cô đã tham gia đội hình chính tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và thể hiện được vai trò chủ công ghi điểm trong các thời điểm then chốt. Năm ngoái, Nguyễn Thị Uyên đã có các kết quả khích lệ như vô địch AVC Nations Cup 2025, á quân VTV Cup 2025, vô địch 1 chặng giải SEA V.League 2025, tham dự giải vô địch thế giới 2025 và giành HCB SEA Games 33-2025. Nguyễn Thị Uyên là cầu thủ duy nhất của đội nữ Hưng Yên được góp mặt đội tuyển quốc gia năm 2025.

Sau khi kết thúc hợp đồng với đội Hưng Yên vào ngày 31-12-2025, Nguyễn Thị Uyên hiện là cầu thủ tự do. Tuy nhiên theo tìm hiểu của SGGP, trong số các đội bóng muốn tiến tới ký hợp đồng cùng cô, Nguyễn Thị Uyên có thể sẽ gia nhập đội nữ Ninh Bình. Dẫu vậy, hợp đồng và thông tin chính thức chưa được các bên công bố và chỉ khi hoàn tất mới có giá trị trong đăng ký thi đấu giải vô địch quốc gia 2026.

Qua tìm hiểu, phụ công Lưu Thị Huệ cũng sẽ chia tay đội bóng chuyền nữ Ninh Bình. Cô vừa tham dự SEA Games 33-2025 và giành HCB. Điểm tới của Lưu Thị Huệ vẫn là 1 đội bóng tại khu vực phía Bắc. Trước đó, đội nữ Hà Nội từng kết nối làm việc với tuyển thủ quốc gia này.

MINH CHIẾN