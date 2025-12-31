Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM chia tay HLV trưởng Dương Tấn Vinh

HLV Dương Tấn Vinh chính thức kết thúc hợp đồng với đội bóng chuyền nam Công an TPHCM vào ngày cuối cùng năm 2025.

Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM sẽ tìm HLV trưởng mới trong năm 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Thông tin từ Ban huấn luyện đội bóng chuyền nam Công an TPHCM cho biết ngày 31-12, HLV trưởng Dương Tấn Vinh đã kết thúc hợp đồng. Hai bên không tiếp tục triển hạn công việc, do vậy HLV Dương Tấn Vinh đạt được sự đồng thuận chia tay đội bóng.

Theo chia sẻ của đội bóng, HLV Dương Tấn Vinh muốn gần gia đình nhiều hơn do vậy đã đưa ra quyết định của mình sau khi thảo luận với cấp lãnh đạo. HLV Dương Tấn Vinh chính thức gia nhập đội bóng chuyền nam Công an TPHCM từ mùa giải 2025. Trong vai trò HLV trưởng, HLV Dương Tấn Vinh và các cầu thủ Công an TPHCM đã đứng hạng 3 giải vô địch quốc gia 2025. Ngoài ra, đội bóng còn có vị trí á quân Cúp Hùng Vương 2025 và hạng nhì giải bóng chuyền công an – cảnh sát quốc tế 2025.

Trước khi tới với đội Công an TPHCM, HLV Dương Tấn Vinh là HLV trưởng đội VLXD Bình Dương. Theo tìm hiểu, HLV Dương Tấn Vinh vẫn có sự chuẩn bị chuyên môn tiếp tục công tác huấn luyện và sẽ tìm đội bóng phù hợp gần gia đình để làm nghề.

Ngoài sự chia tay HLV Dương Tấn Vinh, đội nam Công an TPHCM còn có sự thay đổi đáng kể khi chia tay 7 cầu thủ trong đội hình gồm Chế Quốc Lô Vít, Lê Hoài Hận, Lâm Văn Sanh, Nguyễn Đình Nhu, Nguyễn Quán Ngọc, Trần Triển Chiêu và Phạm Thoại Khương. Tại giai đoạn thứ nhất của đợt tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam năm 2025, phụ công Chế Quốc Lô Vít đã tham gia đội hình thi đấu tuyển quốc gia. Cùng với đó, cầu thủ chuyền 2 Phạm Thoại Khương cũng được tập trung đội tuyển quốc gia nhưng không kịp hội quân vì lý do cá nhân.

Như vậy ngay trước giải vô địch quốc gia 2026, đội nam Công an TPHCM là đội có thay đổi lực lượng đáng kể nhất.

Hiện lúc này cấp lãnh đạo đội bóng đang tìm HLV trưởng mới để đảm bảo chuyên môn, hướng tới giành mục tiêu cao tại mùa giải 2026. Sau khi nhận văn bản đề xuất, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã trao quyền đăng cai vòng 2 và vòng chung kết nội dung nam giải vô địch quốc gia 2026 tại TPHCM và đội Công an TPHCM giữ vai trò chủ nhà.

MINH CHIẾN