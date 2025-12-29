Bóng chuyền nữ Việt Nam: Vươn đến trình độ thế giới không còn quá xa

Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) vừa công bố bảng xếp hạng cuối cùng của năm 2025, trong đó đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về đích ở vị trí 28, đồng thời đứng thứ 4 ở châu Á (sau Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan).

Nói như HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, nếu thành tích tại SEA Games 33 được tính điểm thì thứ hạng của bóng chuyền nữ Việt Nam còn cao hơn. Tuy nhiên, do Đại hội thể thao Đông Nam Á chưa được FIVB xếp vào hệ thống thi đấu chính thức của thế giới nên các đội tuyển ở Đông Nam Á chỉ được tính điểm khi tranh tài ở các giải thuộc hệ thống của FIVB.

Vi Thị Như Quỳnh tấn công trước các tay chắn của Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33. Ảnh: Dũng Phương

Mặc dù vậy, thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có quyền tự hào sau một năm đã thể hiện hết tài năng của mình, qua đó tạo nên những cảm xúc ngọt ngào và khơi dậy tình yêu bóng chuyền thực sự trong lòng người hâm mộ thể thao nước nhà, ở khắp các sân chơi từ khu vực đến châu lục và cả thế giới. Đấy là chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Thái Lan ở chung kết giải SEA V-League 2025 (giải tứ hùng Đông Nam Á) hồi tháng 8. Sau gần 30 năm hội nhập với làng bóng chuyền khu vực, đây là trận thắng đầu tiên của các cô gái bóng chuyền trước đối thủ đã vươn đến trình độ thế giới.

Tiếp đến là màn so tài được xếp vào diện “kinh điển” của làng bóng chuyền Đông Nam Á nói chung tại chung kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Trong suốt chiều dài lịch sử của môn bóng chuyền ở SEA Games, chưa từng có trận đấu nào diễn ra hấp dẫn, kịch tính và kéo dài đến vậy (tỷ số 3-2 nghiêng về Thái Lan). Một trận đấu, mà dù thua, các tài năng bóng chuyền Việt Nam cũng đã khiến giới làm chuyên môn ở khu vực phải thán phục vì tinh thần chiến đấu quả cảm, khát vọng vươn lên luôn cháy bỏng. Và dấu ấn của năm 2025 là hành trình ngoạn mục đến danh hiệu vô địch lần thứ ba liên tiếp ở sân chơi châu Á AVC Challenge Cup (các năm 2023, 2024 và 2025), để sau đó giành được tấm vé tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đang sở hữu một thế hệ vàng thực sự, với những Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Khánh Đang, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên… Hơn nữa, đội tuyển đã có vị “thuyền trưởng” tài ba Nguyễn Tuấn Kiệt, người đã thay đổi hoàn toàn diện mạo và khát vọng chiến thắng cho đội tuyển bóng chuyền nữ trong vòng 3 năm trở lại đây.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường, chiến lược đầu tư đặc biệt sẽ được duy trì dành cho đội tuyển nữ Việt Nam, khi mà khả năng vươn đến trình độ thế giới không còn quá xa vời. Cùng với đó, chất lượng của giải vô địch quốc gia thường niên sẽ được VFV chăm chút để duy trì ở đẳng cấp cao nhất. Đội tuyển sẽ được tập huấn và thi đấu quốc tế nhiều hơn và ở các giải đấu cấp cao; các tuyển thủ quốc gia sẽ được chấp thuận đến thi đấu ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu ở châu Á và châu Âu để tích lũy kinh nghiệm… Bên cạnh huấn luyện chuyên môn, VFV sẽ hỗ trợ để thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được tiếp cận các giải pháp mới và hiện đại trong huấn luyện thể lực, hồi phục sau thi đấu, ứng dụng công nghệ trong thống kê kỹ thuật...

Khi tất cả cùng đồng lòng và quyết tâm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào năm 2026 đầy hứa hẹn khi đấu trường ASIAD 20 đang chờ đón họ tỏa sáng, khẳng định vị thế là một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á.

PHƯƠNG MINH