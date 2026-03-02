HLV Nguyễn Văn Hạnh dự kiến là HLV trưởng đội Công an TPHCM tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026

Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM đang tự tin chuẩn bị chuyên môn hướng tới vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: CATPHCM

Theo tìm hiểu của SGGP, công tác huấn luyện chuyên môn đội nam Công an TPHCM đang được cấp quản lý giao nhiệm vụ cho HLV Nguyễn Văn Hạnh. Đại diện đội bóng cũng cho biết, HLV Nguyễn Văn Hạnh và Ban huấn luyện đang tập trung chuẩn bị chuyên môn hướng tới vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 với quyết tâm cao nhất.

Kết thúc năm 2025, đội nam Công an TPHCM đã chia tay cựu HLV trưởng Dương Tấn Vinh. Lúc này, ông Dương Tấn Vinh đã là HLV trưởng đội bóng chuyền nam Đồng Nai.

HLV Nguyễn Văn Hạnh đã là một trong những người có kinh nghiệm ở quá trình thi đấu khi từng giành ngôi vô địch quốc gia với bóng chuyền Ninh Bình, Đức Long Gia Lai (cũ) và TPHCM. Khi chuyển sang công tác huấn luyện, HLV Nguyễn Văn Hạnh đã tham gia các khóa học chuyên môn do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức.

Vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-4 đến 19-4. Các đội bóng đang hoàn thiện lực lượng chuyên môn trong thời điểm hiện tại để kiện toàn chiến thuật bước vào thi đấu. Đội nam Công an TPHCM đã giành vị trí hạng 3 tại giải vô địch quốc gia 2025. Năm nay, mục tiêu hàng đầu của đội bóng là giành kết quả tốt nhất tại giải vô địch quốc gia 2026. Ngoài ra, lực lượng chính của đội bóng chuyền nam Công an TPHCM cũng sẽ là thành phần chủ chốt của đội Công an Nhân dân tham dự môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trước khi vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 khởi tranh, đội Công an TPHCM đã ký hợp đồng với nhiều cầu thủ chất lượng như Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Quốc Duy, Huỳnh Trung Trực, Trần Hoài Phương, Giang Văn Đức…

MINH CHIẾN