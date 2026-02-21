Bóng chuyền

HLV Ngọc Hoa đăng ký 11 tay đập thi đấu trận vòng loại AVC Champions League 2026

Đội VTV Bình Điền Long An sử dụng hoàn toàn nội binh thi đấu trận vòng loại AVC Champions League 2026 tại Thái Lan vào ngày 26-2.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ sang Thái Lan thi đấu với 11 cầu thủ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội VTV Bình Điền Long An sẽ sang Thái Lan thi đấu với 11 cầu thủ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 21-2, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa thông báo đã hoàn thành đăng ký 11 cầu thủ chính thức tham dự trận đấu vòng loại AVC Champions League 2026. Cuộc so tài tổ chức ở Bangkok (Thái Lan) vào ngày 26-2.

Danh sách cầu thủ của VTV Bình Điền Long An gởi tới Liên đoàn bóng chuyền châu Á để tham gia thi đấu gồm Võ Thị Kim Thoa, Trần Nguyễn Quí Uyên (chuyền 2), Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Thị Hương Ngò (chủ công), Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Phạm Cao Trâm Anh (đối chuyền), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương (phụ công) và Võ Thị Thảo Nguyên (libero).

Trận đấu sẽ là cuộc so tài giữa VTV Bình Điền Long An với đội bóng đại diện Thái Lan là Supreme Tip Chonburi-E.Tech.

Đội VTV Bình Điền Long An không thuê ngoại binh để tham dự trận đấu này. Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã hội quân vào ngày 20-2 (mùng 4 Tết) và trở lại tập luyện bình thường trong thời điểm hiện tại. Vào ngày 24-2, toàn đội sẽ di chuyển tới Thái Lan.

Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang là đương kim vô địch nữ của giải bóng chuyền Việt Nam. Năm ngoái, đội VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi á quân giải AVC Champions League 2025. Đây là giải đấu vô địch cấp độ câu lạc bộ tại châu Á, dành cho đại diện là các đội bóng vô địch của các quốc gia là thành viên của Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền châu Á thay đổi thể thức tham dự trong năm nay, vì thế các đội bóng trong từng khu vực sẽ thi đấu tranh suất bằng cuộc đấu vòng loại.

Trong đội hình 11 cầu thủ của VTV Bình Điền Long An sẽ sang Thái Lan, các gương mặt Võ Thị Kim Thoa, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh là tuyển thủ quốc gia đã tham dự SEA Games 33-2025 và giành HCB. Mục tiêu của đội bóng là nỗ lực thi đấu hết khả năng chuyên môn và tìm cơ hội có suất trực tiếp góp mặt AVC Champions League 2026.

MINH CHIẾN

