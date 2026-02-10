Đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An và Biên Phòng sẽ dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

Đội VTV Bình Điền Long An từng giành vị trí hạng 3 tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền năm 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo tìm hiểu, Ban tổ chức giải đấu đã hoàn tất danh sách các đội nam, nữ khách mời năm nay. Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 dự kiến có các đội VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Hà Nội, Ninh Bình (chủ nhà) nội dung nữ và Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, TPHCM, Hà Nội và Ninh Bình (chủ nhà) nội dung nam.

Đội nam Biên Phòng MB tiếp tục là khách mời thi đấu Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Lịch thi đấu sơ bộ sẽ diễn ra từ ngày 18-3 đến 24-3 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Các đội VTV Bình Điền Long An và Biên Phòng MB đang là đương kim vô địch quốc gia. Năm ngoái, 2 đội bóng này cũng là khách mời của giải đấu. Tại giải đấu năm 2025, đội VTV Bình Điền Long An đứng hạng 3 nội dung nữ còn đội Biên Phòng MB vô địch nội dung nam.

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An cho biết chương trình thi đấu Cúp Hoa Lư-Bình Điền là một trong những cơ hội để đội bóng kiểm tra lực lượng cầu thủ kỹ lưỡng nhất trước khi tham gia vòng 1 giải vô địch quốc gia. Năm nay, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các cầu thủ sẽ tập trung chuyên môn để giành kết quả tốt nhất tại Ninh Bình.

Theo quy định, Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 cho phép mỗi đội được đăng ký tối đa 2 ngoại binh và 1 cầu thủ được ra sân ở mọi thời điểm.

MINH CHIẾN