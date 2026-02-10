Bóng chuyền

Đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An và Biên Phòng sẽ dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

SGGPO

Hai đội bóng đứng đầu bóng chuyền nam, nữ Việt Nam tiếp tục là khách mời thi đấu Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 tổ chức tại Ninh Bình sau Tết.

Đội VTV Bình Điền Long An từng giành vị trí hạng 3 tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền năm 2025. Ảnh: MINH CHIẾN
Đội VTV Bình Điền Long An từng giành vị trí hạng 3 tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền năm 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo tìm hiểu, Ban tổ chức giải đấu đã hoàn tất danh sách các đội nam, nữ khách mời năm nay. Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 dự kiến có các đội VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Hà Nội, Ninh Bình (chủ nhà) nội dung nữ và Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, TPHCM, Hà Nội và Ninh Bình (chủ nhà) nội dung nam.

IMG_2829.jpg
Đội nam Biên Phòng MB tiếp tục là khách mời thi đấu Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Lịch thi đấu sơ bộ sẽ diễn ra từ ngày 18-3 đến 24-3 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Các đội VTV Bình Điền Long An và Biên Phòng MB đang là đương kim vô địch quốc gia. Năm ngoái, 2 đội bóng này cũng là khách mời của giải đấu. Tại giải đấu năm 2025, đội VTV Bình Điền Long An đứng hạng 3 nội dung nữ còn đội Biên Phòng MB vô địch nội dung nam.

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An cho biết chương trình thi đấu Cúp Hoa Lư-Bình Điền là một trong những cơ hội để đội bóng kiểm tra lực lượng cầu thủ kỹ lưỡng nhất trước khi tham gia vòng 1 giải vô địch quốc gia. Năm nay, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các cầu thủ sẽ tập trung chuyên môn để giành kết quả tốt nhất tại Ninh Bình.

Theo quy định, Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 cho phép mỗi đội được đăng ký tối đa 2 ngoại binh và 1 cầu thủ được ra sân ở mọi thời điểm.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền VTV Bình Điền Long An bóng chuyền nam bóng chuyền nữ Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 Biên Phòng MB Ninh Bình

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn