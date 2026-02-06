Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ cử các đội tuyển tham dự ASIAD 20 bằng hình thức xã hội hóa

Chương trình chuẩn bị cho ASIAD 20 của bóng chuyền Việt Nam đang được xây dựng và nhiều khả năng, một số đội tuyển sẽ tham gia bằng kinh phí xã hội hóa.

Bóng chuyền nam Việt Nam có thể tham dự ASIAD 20 bằng kinh phí xã hội hóa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cục Thể dục – Thể thao Việt Nam gần như chắc chắn đảm bảo kinh phí để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay tại Nhật Bản. Ngành thể thao xác định, đấu trường ASIAD 20 là trọng tâm và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được tham gia với nhiệm vụ giành kết quả tốt nhất.

Trong khi đó, ngoài đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Ban chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hướng tới đăng ký các đội gồm đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, đội tuyển bóng chuyền nam, nữ bãi biển Việt Nam sẽ thi đấu ASIAD 20. Các đội tuyển này được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xây dựng kế hoạch tham dự bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Qua tìm hiểu của SGGP, dự kiến thời điểm tháng 6 là lúc đăng ký chính thức danh sách HLV, VĐV của các quốc gia sẽ góp mặt ASIAD 20 với Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản. Đồng nghĩa, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ xác định cụ thể đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, đội tuyển bóng chuyền nam, nữ bãi biển Việt Nam sẽ tranh tài ở Nhật Bản hay không.

Ba năm trước, thể thao Việt Nam chỉ góp mặt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 19 ở Trung Quốc. Khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành hạng 4. Các đội gồm đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, đội tuyển bóng chuyền nam, nữ bãi biển Việt Nam không thi đấu ASIAD 19.

Dự kiến sau Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ đưa ra những quyết định cụ thể việc đăng ký thi đấu ASIAD 20 dự trên nguồn lực xã hội hóa của mình.

MINH CHIẾN