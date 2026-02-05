Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ sớm có chuyên gia dẫn dắt

Dự kiến đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có thể tìm thuê chuyên gia huấn luyện năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thảo luận kỹ lưỡng để đưa ra những phương án chuẩn bị cho các đội tuyển quốc gia, trong đó có đội tuyển bóng chuyền nam. “Chúng tôi sẽ tìm HLV nội phù hợp tiếp tục đảm trách công tác chuyên môn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Trong đó, việc tìm kiếm chuyên gia nước ngoài huấn luyện cũng là phương án được tính tới. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng có những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2026”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã trao đổi.

Lần gần nhất Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thuê chuyên gia huấn luyện đội tuyển nam là giai đoạn 2021-2022. Khi đó, HLV người Trung Quốc Li Huan Ning đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Thành tích được chú ý của vị chuyên gia này là HCB SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam.

Sau SEA Games 31 tới năm 2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đều mời HLV Trần Đình Tiền đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam. Ông Tiền đã làm việc tích cực với các cầu thủ, và trải qua nhiều giải đấu ở các cấp độ như SEA Games, AVC Cup, SEA V.League. HLV Trần Đình Tiền từng đạt HCĐ tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có hạng 4 ở SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự kiến thực hiện 3 nhiệm vụ quốc tế trọng tâm là AVC Champions League 2026, SEA V.League 2026 và ASIAD 20.

Sau SEA Games 33-2025, Ban chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã rút kinh nghiệm với các đội tuyển quốc gia, trong đó có đội tuyển bóng chuyền nam. Việc thay đổi Ban huấn luyện ở năm 2026 cũng được giới chuyên môn tính toán là phù hợp để đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được làm mới thành tích.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự kiến sẽ tập huấn sau khi vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 kết thúc (tháng 4-2026). Như vậy, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có 3 tháng để tìm được nhân sự mới cho Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia trong năm nay.

Năm 2026 được xác định là thời điểm chuẩn bị để đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tìm lại phong độ, hướng tới chương trình SEA Games 34-2027 tại Malaysia. Ban chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xác định khi chọn đội ngũ Ban huấn luyện mới là cần sự ổn định và đủ thời gian tạo dựng lối chơi cho cầu thủ.

MINH CHIẾN