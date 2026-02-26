Đội VTV Bình Điền Long An thua đáng tiếc, trượt tấm vé dự AVC Champions League 2026

Các cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã chơi tập trung để tìm cơ hội vượt qua đối thủ chủ nhà trong trận đấu tại ngày 26-2 ở Bangkok (Thái Lan).

Đội VTV Bình Điền Long An không thể giành được vé tham dự AVC Champions League 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Chiều tối ngày 26-2, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa bước vào trận đấu gặp đại diện Thái Lan là Supreme Tip Chonburi-E.Tech để tranh tấm vé tham dự AVC Champions League 2026. Chỉ có đội chiến thắng mới được suất góp mặt giải đấu trên.

Nắm rõ đội chủ nhà là đối thủ có nhiều tay đập chất lượng, Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An đã đưa ra đội hình tối ưu nhất trong thời điểm hiện tại gồm Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Lan Vy, Lữ Thị Phương. Trong đó, Kim Thoa giữ vai trò là cầu thủ chuyền 2, điều phối lối chơi cho VTV Bình Điền Long An.

Hiệp 1 đã khởi đi với sự giằng co của cầu thủ 2 bên. Các tay đập của VTV Bình Điền Long An và Supreme Tip Chonburi-E.Tech giành từng điểm bám đuổi nhau sau từng pha phối hợp tấn công. Tại ván này, Nguyễn Thị Trà My là người chơi hiệu quả khi thực hiện chính xác các pha đập bóng lao biên để ghi điểm cho đại diện của Việt Nam. Tiếc rằng, cầu thủ VTV Bình Điền Long An lại thiếu một chút may mắn nên thua 23-25.

Ván thứ 2, các tay đập của Thái Lan tiếp tục giữ ưu thế và có chiến thắng 25-16. Ván thứ 3, HLV Ngọc Hoa điều chỉnh lại cự ly đội hình và cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã chơi tốt hơn. Chính những pha phối hợp đạt được sự ăn ý cùng việc hàng chắn thi đấu đảm bảo phòng thủ tốt nên VTV Bình Điền Long An thắng đối thủ 28-25 tại ván này. Dẫu thế, đại diện của Việt Nam không thể có ưu thế chung cuộc mà thua 19-25 trong ván thứ 4.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 cho đại diện của bóng chuyền nữ Thái Lan. Như vậy, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa không thể giành suất tham dự AVC Champions League 2026. Giải đấu này tổ chức vào tháng 4 tại Hàn Quốc. Năm ngoái, đội VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi á quân AVC Champions League 2025.

MINH CHIẾN