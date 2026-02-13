Các đội bóng chuyền yên tâm nghỉ Tết

Các đội bóng chuyền trong nước hoàn thành chương trình tập luyện của mình để cầu thủ yên tâm nghỉ Tết trước khi trở lại và tranh tài chính thức.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đã tập luyện ngày cuối trước khi nghỉ Tết và sẽ hội quân vào mùng 5 Tết. Ảnh: HANOIVOLLEYBALL

Nghỉ Tết an toàn bên gia đình

Hôm nay 13-2, nhiều đội bóng thực hiện ngày tập cuối trước khi bước vào thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026. Ban huấn luyện đội nam Thể Công Tân Cảng cho biết toàn đội tập luyện tập trung tới ngày cuối, sau đó VĐV được bố trí tàu, xe về gia đình an toàn hưởng cái Tết đầm ấm bên người thân. Cùng ngày, đội bóng chuyền nam Biên Phòng MB cũng kết thúc buổi tập cuối. “Chúng tôi thực hiện chương trình nghỉ Tết cho cầu theo đúng quy định. Trong đội bóng, việc phân công trực Tết vẫn tiến hành đầy đủ và VĐV đã là quân nhân chuyên nghiệp đều có lịch trực”, đại diện Ban huấn luyện đội bóng Biên Phòng MB chia sẻ.

Theo ghi nhận, các đội nam Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Công an TPHCM, Đà Nẵng... đã kết thúc buổi tập cuối cùng để chia tay cầu thủ về gia đình ăn Tết. Từng Ban huấn luyện đều tin tưởng mỗi người có được tinh thần tốt nhất trước và sau khi ăn Tết, từ đó sẽ trở lại tập luyện chuyên môn bước vào mùa giải mới.

Đội đương kim vô địch nữ VTV Bình Điền Long An đã tổ chức buổi tiệc tất niên tặng quà động viên Ban huấn luyện và cầu thủ trước khi nghỉ Tết. Sau ngày tập 13-2, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và cầu thủ VTV Bình Điền Long An được nghỉ Tết nhưng họ sẽ sớm hội quân vào ngày 20-2 để phục vụ cho công tác chuyên môn thi đấu vòng loại AVC Champions League 2026. Trong khi đó, đội Binh chủng Thông tin và Hà Nội đã kết thúc ngày tập luyện cuối (12-2). Trước khi cầu thủ về nhà ăn Tết, từng người đều được đơn vị chủ quản động viên tinh thần và có phần quà nhỏ để hưởng cái Tết vui tại giai đình.

Đảm bảo giữ thể lực trong kỳ nghỉ

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An yên tâm về ăn Tết bên người thân. Ảnh: VTVBĐLA

Yêu cầu của các đội bóng là VĐV phải giữ được sức khỏe, không tăng trọng lượng cơ thể sau giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán 2026. “Chúng tôi sẽ bước vào thời điểm chuẩn bị thi đấu năm mới ngay ngày 21-2 (mùng 5 Tết) nên cầu thủ sẽ phải ý thức giữ thể lực trong quá trình nghỉ của mình”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội nữ Hà Nội cho biết.

Từng đội bóng có các kế hoạch hội quân khác nhau. Về cơ bản, cầu thủ sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026 khoảng thời gian 1 tuần. Ngay sau Tết, các đội bắt đầu chuẩn bị chuyên môn cao độ. Do đó, bản thân cầu thủ cũng ý thức chuyên môn, không muốn mất vị trí chính thức do mất phong độ.

“Sau Tết, chúng tôi sẽ tập luyện khẩn trương hơn. Chắc chắn ở trong thời điểm nghỉ, tôi vẫn thực hiện tự tập để đảm bảo thể lực của mình”, cầu thủ Đoàn Thị Lâm Oanh (Binh chủng Thông tin) trao đổi. “Năm nay giải vô địch quốc gia 2026 sẽ cạnh tranh rất quyết liệt, sau đó các đội còn thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Vì thế, chúng tôi rất ý thức phải giữ gìn sức khỏe, tránh đồ uống có cồn và đồ ngọt trong thời điểm nghỉ lẽ”, cầu thủ chuyền 2 Đinh Văn Duy (Biên Phòng MB) nói thêm.

Hiện tại, chưa đội nào trong danh sách 16 đội bóng (8 nam, 8 nữ) giải vô địch quốc gia 2026 có kế hoạch tập huấn nước ngoài chuẩn bị tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Tất cả hướng đến chọn điểm tập luyện phù hợp trong nước. “Quan trọng nhất là tinh thần của VĐV. Việc tập huấn là một trong những giải pháp để chúng tôi chuẩn bị chuyên môn tích cực hơn”, HLV Lê Văn Dũng của đội Ngân hàng Công Thương khẳng định.

