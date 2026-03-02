Bóng chuyền hội làng cuốn hút người xem

Khai xuân bằng hội làng, với những màn đọ sức trên xới vật và các trận đấu hấp dẫn trên sân bóng chuyền hay thử thách ở bàn cờ tướng… khiến bầu không khí thể thao ở nhiều địa phương thời điểm này thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước.

Màn so tài giữa hai đội bóng nữ VTV Bình Điền Long An (trái) và Ngân hàng Công thương ở Hội làng Quan Độ (Bắc Ninh) năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mùng 5 Tết Nguyên đán, hầu hết hội làng khắp miền Bắc đã khởi động, trong đó bóng chuyền trở thành môn thi đấu gây ấn tượng và cuốn hút người xem đông đảo nhất. Giới đam mê chơi bóng chuyền, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp đều thừa nhận rằng, dịp đầu năm mới mà không “phó hội”, không thử tài, đua sức trên sân bóng ở các làng quê miền Bắc thì thật thiếu sót.

Thậm chí, ngay cả đội nữ VTV Bình Điền Long An - nhà đương kim vô địch quốc gia, cũng hăng hái đăng ký tham dự vài giải hội làng ở miền Bắc, xem đây là một chuyến tập huấn cần thiết trước khi bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu ở mùa bóng mới. Khi bên kia sân, đối thủ là Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, CLB Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên hay Thanh Hóa - những đội bóng sẽ tranh chấp với mình trong khuôn khổ giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2026, thì còn gì thuận lợi hơn cho HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các đồng sự “ngắm nghía”, đánh giá lực lượng để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Năm nay, hội làng bóng chuyền ở miền Bắc vẫn được tổ chức quen thuộc ở Đồng Kỵ, Đồng Hương, Quan Độ (Bắc Ninh), Nguyên Khê, Cổ Loa, Ninh Hiệp (Hà Nội), Yên Thành (Nghệ An), Thanh Thủy (Phú Thọ)… Ngoại trừ một số đội bóng phía Nam có kế hoạch tập huấn riêng, còn lại gần như các nội dung nam và nữ đều có sự xuất hiện của những tên tuổi quen thuộc của bóng chuyền nước nhà thời điểm này: Thể Công, Biên Phòng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Học viện Cảnh sát (nam), VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên (nữ)…

Và cũng không ngạc nhiên khi những tuyển thủ quốc gia nữ: Thanh Thúy, Kiều Trinh, Như Quỳnh, Khánh Đang, Kim Thoa, Như Anh và các tuyển thủ nam: Ngọc Thuân, Thế Khải, Quốc Duy, Văn Tiên, Văn Duy… miệt mài “cày ải” trên sân bóng chuyền hội làng từ sáng sớm cho đến chiều muộn.

Mỗi giải bóng chuyền của hội làng ở mỗi vùng miền đều mang nét đặc trưng riêng, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là thể hiện tình yêu, niềm đam mê của giới mộ điệu đối với môn thể thao tập thể này. Cho nên, hầu hết các giải bóng chuyền luôn thu hút đông đảo người xem ngồi kín quanh sân bóng, ở gần nhất với những tay đập mà mình yêu thích.

“Khán giả dù cổ vũ rất đông nhưng không bao giờ làm ảnh hưởng đến các vận động viên thi đấu trên sân. Chưa kể, hội làng luôn rất sôi động vì người dân đam mê bóng chuyền thực sự. Họ hào hứng cổ vũ, rồi đua nhau trao thưởng nóng cho các vận động viên sau một pha kết thúc ấn tượng, một tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt”, đại diện Ban tổ chức giải bóng chuyền Hội làng Nguyên Khê cho hay.

Trước đây, giải bóng chuyền hội làng thường tự phát, do các làng, các xã tổ chức với quy mô nhỏ. Nhưng vài năm trở lại đây, bóng chuyền ở hội làng đang được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Nhiều giải đấu đã xây dựng cơ cấu giải thưởng rất cao, lên đến 100 triệu đồng cho đội vô địch. Thậm chí, Ban tổ chức giải hội làng còn mời đội ngũ quay phim để phát hình trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, như: facebook, youtube, tiktok… vừa giúp giới hâm mộ bóng chuyền cả nước được theo dõi, vừa góp phần quảng bá hình ảnh cho làng của mình.

Thay cho sân nền gạch hay nền xi măng, giờ đây thảm đấu chuyên nghiệp đã được lắp đặt để các đội bóng tự tin tranh tài, đỡ lo xảy ra chấn thương đáng tiếc. “Qua từng năm, giải bóng chuyền hội làng ngày càng chuyên nghiệp hơn trong khâu tổ chức, và quan trọng là vẫn giữ được bầu không khí gần gũi giữa các vận động viên và khán giả”, đại diện Ban huấn luyện đội nam Thể Công cho biết, sau khi tranh tài ở giải bóng chuyền Hội làng Đồng Kỵ hôm cuối tuần vừa rồi.

Đối với nhiều tay đập, dự các giải bóng chuyền hội làng vừa giúp duy trì cảm giác thi đấu, chuẩn bị tốt hơn khi cùng đội bóng bước vào mùa tranh tài vô địch quốc gia mới, lại vừa cải thiện thu nhập nhờ tiền thưởng đến từ ban tổ chức, các nhà tài trợ hay từ chính những cổ động viên nhiệt tình bên ngoài sân đấu.

MINH CHIẾN