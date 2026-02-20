Cựu chủ công Đặng Thị Hồng tham dự giải phong trào

Cựu cầu thủ Đặng Thị Hồng được người hâm mộ chụp ảnh kỷ niệm khi thi đấu giải phong trào tại quê nhà.

Cựu chủ công Đặng Thị Hồng đã góp mặt thi đấu tại một giải phong trào tổ chức ở quê nhà Thái Nguyên ngay trong những ngày Tết vừa qua. Chứng kiến sự có mặt của cựu cầu thủ này, nhiều người hâm mộ đã tới theo dõi, cổ vũ. Ngoài ra, nhiều hình ảnh Đặng Thị Hồng thi đấu cũng được các diễn đàn bóng chuyền trên các nền tảng mạng xã hội đăng tải.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của SGGP, Đặng Thị Hồng chỉ thi đấu phong trào mang tính chất giao lưu chuyên môn. Cựu cầu thủ này không có tên trong đội hình chuẩn bị chuyên môn của Ban huấn luyện đội nữ Thái Nguyên hướng tới vòng bảng giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026. Năm nay, giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 sẽ tổ chức vòng bảng tại nhà thi đấu tỉnh Điện Biên từ ngày 16 tới 30-5. Vòng chung kết của giải được tiến hành từ ngày 17 tới 27-12 tại Thái Nguyên.

Trước khi nghỉ thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp, Đặng Thị Hồng là cầu thủ của đội nữ Thái Nguyên. Tay đập này từng tham dự giải vô địch quốc gia khi ký hợp đồng đánh thuê cho đội Kinh Bắc Bắc Ninh, Ninh Bình, Ngân hàng Công Thương và cũng từng là tuyển thủ đội U21 Việt Nam.

Năm ngoái, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có văn bản thông báo quyết định sau phiên họp Ban chấp hành với một trong những nội dung là: “Các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các câu lạc bộ, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của FIVB. Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho đến khi có quyết định khác”. Trước đó, Đặng Thị Hồng là cầu thủ của Việt Nam đã không được FIVB cho thi đấu khi đang tham dự giải vô địch U21 thế giới 2025 tại Indonesia vì không đủ điều kiện theo quy định.

Cũng từ thông báo trên của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, cựu cầu thủ Đặng Thị Hồng đã không thi đấu tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025. Cầu thủ này cũng không tham gia vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 với đội Thái Nguyên.

MINH CHIẾN