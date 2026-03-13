Liên đoàn bóng chuyền cân nhắc địa điểm tổ chức giải nữ SEA V.League 2026

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ sớm lựa chọn địa điểm để chuẩn bị cho một chặng tại giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2026.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ trao quyền đăng cai giải SEA V.League 2026 cho địa điểm phù hợp trong thời gian tới. Ảnh: VFV

Trao đổi ngày 13-3, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết: “Hiện tại, địa điểm chính thức tổ chức giải ở Việt Nam chưa được quyết định. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang xem xét kỹ lưỡng và sẽ chọn nơi tổ chức giải đấu phù hợp, phục vụ người hâm mộ”.

Trước đó qua tìm hiểu, nhà tổ chức sẽ tiếp tục chọn nơi tranh tài tại phía Bắc. Năm ngoái, chúng ta là chủ nhà chặng 2 giải SEA V.League 2025. Các trận đấu đã diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Kết thúc giải, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành ngôi vô địch. Đây là lần đầu, chúng ta vô địch một chặng đấu giải SEA V.League của nội dung nữ.

Hiện tại, một số địa điểm có nhà thi đấu đạt tiêu chuẩn châu Á đủ khả năng là nơi tổ chức giải SEA V.League 2026 như nhà thi đấu Vĩnh Yên (Phú Thọ), nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh), nhà thi đấu Ninh Bình (Ninh Bình). Năm 2025, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) đã tổ chức thành công giải AVC Nations Cup và Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã dự khán theo dõi giải này.

Tại cuộc họp của Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á vừa qua, nội dung nữ SEA V.League 2026 được quyết định tổ chức chặng 1 tại Việt Nam từ ngày 31-7 tới 2-8. Chặng 2 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 7-8 tới 9-8. 4 đội tham gia là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Trong đó, đội nữ Thái Lan đang là đương kim vô địch SEA Games.

MINH CHIẾN