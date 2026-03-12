Giá vé xem các trận đấu ở vòng 1 giải vô địch bóng chuyền quốc gia không quá cao

Ban tổ chức địa phương tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) dự kiến bán vé phục vụ người hâm mộ vào cổ vũ theo dõi các trận đấu tại vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia năm nay.

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sẽ là nơi tổ chức vòng 1 giải quốc gia năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Ban tổ chức địa phương tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) – ông Nguyễn Đình Phúc đã trao đổi: “Năm nay, chúng tôi là đơn vị đăng cai vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2026. Ban tổ chức tiếp tục bán vé phục vụ người hâm mộ. Theo quy định, mệnh giá mỗi vé vào cửa dự kiến là 50.000 đồng. Mỗi vé sẽ có giá trị để xem 2 trận đấu theo khung giờ tranh tài dựa trên lịch tổ chức ở từng ngày”.

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 được trở lại tổ chức tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) năm nay. Năm ngoái, địa điểm này từng là nơi diễn ra vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025 và giải quốc tế nữ AVC Nations Cup 2025. Các khán đài của nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) luôn phủ kín khán giả cổ vũ với sự náo nhiệt, mang đến sức hấp dẫn cho cầu thủ thi đấu trên sân.

Theo ghi nhận, Ban tổ chức địa phương tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từng phát hành vé với mệnh giá 50.000 đồng/chiếc tại vòng 1 giải vô địch quốc gia năm 2025.

Giải đấu năm nay sẽ tổ chức từ ngày 6-4 đến 19-4. Danh sách 8 đội nam tham dự gồm Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng, TPHCM. Nội dung nữ có các đội VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội.

MINH CHIẾN