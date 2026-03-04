Khởi tranh Giải bóng chuyền nữ “Đắk Lắk vào mùa” tranh Cúp phân bón Đầu Trâu 2026

Từ ngày 5 đến 9-3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk, giải bóng chuyền nữ “Đắk Lắk vào mùa” tranh Cúp phân bón Đầu Trâu năm 2026 chính thức khởi tranh.

Đội Trẻ VTV Bình Điền Long An sẵn sàng cho giải đấu. Ảnh: Quỳnh Mai

Giải đấu được tổ chức dưới sự phối hợp của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Đắk Lắk, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk cùng Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An. Đây là một bước đi cụ thể hóa chủ trương xã hội hóa hoạt động TDTT của nhà nước, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững bộ môn bóng chuyền nữ, đặc biệt là lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ.

Giải năm nay quy tụ 4 đội: Đắk Lắk, Đội trẻ VTV Bình Điền Long An, TPHCM và Truyền hình Vĩnh Long. Trong bối cảnh các CLB bóng chuyền nữ phía Nam còn hạn chế về số lượng giải đấu chính thức, “Đắk Lắk vào mùa” trở thành một sân chơi vô cùng thiết thực. Nó không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức của người hâm mộ phố núi mà còn là “bài kiểm tra tổng lực” giúp các đội bóng tôi luyện bản lĩnh và nâng cao chuyên môn trước thềm vòng bảng Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026.

Đội Trẻ VTV Bình Điền Long An, với hầu hết VĐV sinh từ năm 2007 đến 2010. Đây là những gương mặt thuộc lứa "siêu trẻ" của lò đào tạo Long An, với độ tuổi trung bình chỉ khoảng 16-19 tuổi. Điều này cho thấy rõ mục tiêu của CLB là cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị lực lượng kế cận cho các giải đấu quốc gia. Mặc dù là đội hình trẻ, nhưng các VĐV đội Trẻ VTV Bình Điền Long An có các chỉ số về chiều cao lại rất khả quan như: chủ công Huỳnh Ngọc Thư cao tới 1m82, cùng với Nguyễn Từ Như Ý (1m78), Nguyễn Thúy Yến Vy (1m77), Trương Thị Như Quỳnh (1m76)... Với chiều cao đồng đều ở các vị trí tấn công và phụ công sẽ giúp đội bóng dễ dàng phòng thủ trên lưới trước các pha tấn công của đối thủ.

Không kém cạnh, đội TPHCM sở hữu đội hình kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều giải quốc gia và sức trẻ, duy trì khả năng tổ chức lối chơi ổn định. Trong khi đó, Truyền hình Vĩnh Long là tập thể đáng gờm với sự đồng đều giữa các vị trí, đặc biệt là kỹ năng chắn bóng và phản công nhanh, vốn đã được cọ xát thường xuyên tại các giải hạng A.

Đội chủ nhà Đắk Lắk với niềm hy vọng được đặt vào chủ công H’Mia Êban sau thời gian nghỉ chế độ. Sự bổ sung kịp thời này được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh tấn công, giúp đội chủ nhà có thể tạo bất ngờ và đạt được mục tiêu cọ xát, rà soát đội hình một cách hiệu quả nhất.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Kết thúc vòng bảng, hai đội xếp nhất và nhì sẽ tranh tài trong trận Chung kết, trong khi hai đội còn lại đấu trận tranh hạng Ba.

DŨNG PHƯƠNG