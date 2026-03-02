VTV Bình Điền Long An hào hứng cùng giải bóng chuyền hội làng

Với câu lạc bộ bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An, các giải đấu hội làng không chỉ là sự kiện mở màn trong năm mới, mà còn là hành trình để tập thể đội tìm hiểu và cảm nhận vẻ đẹp văn hóa truyền thống của từng địa phương.

Lễ hội Xuân Kim Thiều (Bắc Ninh) từ lâu đã trở thành một sự kiện văn hóa – tâm linh đặc sắc, như lời hẹn “nhất niên, nhất lệ” của người dân địa phương mỗi dịp tết đến xuân về. Đây không chỉ là ngày hội sum vầy, du xuân và gặp gỡ đầu năm, mà còn là không gian để lưu giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị truyền thống của làng nghề mộc Kim Thiều – niềm tự hào của vùng đất giàu bản sắc.

Giải bóng chuyền hội làng thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Ảnh: QUỲNH MAI

Bước sang xuân Bính Ngọ 2026, Hội làng Kim Thiều diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa – thể thao phong phú và sôi nổi. Điểm nhấn đặc biệt là Giải bóng chuyền nữ tổ chức vào ngày 2-3 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), quy tụ sự góp mặt của các đội bóng mạnh: VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Vietinbank và Hà Nội Tasco Auto.

VTV Bình Điền Long An cống hiến hết mình trong từng trận đấu. Ảnh: QUỲNH MAI

Với VTV Bình Điền Long An hay các đội tuyển khác, đây không chỉ là giải đấu mở màn trong năm mới, mà còn là hành trình để tập thể đội tìm hiểu và cảm nhận vẻ đẹp văn hóa truyền thống của người dân Kim Thiều. Các cô gái áo vàng cũng mong muốn mang đến những trận đấu thật hay, thật cống hiến như một lời tri ân chân thành gửi đến người hâm mộ và những khán giả đã luôn đồng hành cùng đội trong suốt thời gian qua.

Một số hình ảnh tại giải bóng chuyền hội làng (Ảnh: Quỳnh Mai)

DŨNG PHƯƠNG