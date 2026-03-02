Thảm kịch ở Iran: 20 nữ vận động viên bóng chuyền thiệt mạng trong vụ tấn công

Theo các báo cáo của truyền thông Iran, cuối tuần qua, một vụ tấn công vào một nhà thi đấu thể thao ở thành phố Lamerd, miền nam Iran, đã khiến 20 nữ vận động viên bóng chuyền trẻ thiệt mạng, trong khi hơn 100 người khác bị thương.

Thông tin này được kênh truyền hình Al Mayadeen đăng tải đầu tiên, trích dẫn các nguồn tin địa phương, và sau đó được các phương tiện truyền thông khác xác nhận. Vụ tấn công xảy ra ở tỉnh Fars, và theo cùng các nguồn tin này, trong số các nạn nhân có cả trẻ em đang ở trong nhà thi đấu vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Các báo cáo ban đầu cho biết có hơn 15 người chết, nhưng con số nạn nhân sau đó đã được điều chỉnh tăng lên.

Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB) cũng đã lên tiếng, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và lên án sự mất mát của các vận động viên trẻ. Trong một tuyên bố, FIVB cho biết họ “bị sốc và vô cùng lo ngại trước các báo cáo rằng một số nữ vận động viên bóng chuyền trẻ ở Iran đã thiệt mạng do tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Trung Đông và khu vực rộng lớn hơn. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đang diễn ra này”.

Tuyên bố của FIVB cũng lưu ý rằng hàng chục nghìn thành viên của cộng đồng bóng chuyền trong khu vực đã phải di dời và đối mặt với một tương lai bất định. FIVB đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều phối viện trợ nhân đạo trong thời gian thực và đảm bảo an toàn cho các vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên và tình nguyện viên trong khu vực bị ảnh hưởng, với sự hợp tác của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức liên quan khác.

Cuối cùng, cơ quan quản lý bóng chuyền thế giới nhấn mạnh niềm tin mạnh mẽ vào tầm quan trọng của sự hợp tác, đối thoại, hòa bình và đoàn kết, kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp vào việc giảm leo thang và theo đuổi một giải pháp hòa bình.

