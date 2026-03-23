Đội bóng chuyền nam Biên Phòng lần thứ 3 liên tiếp vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

Các cầu thủ áo lính Biên Phòng đã có chiến thắng thuyết phục, từ đó giữ vững kết quả vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền.

Đội Biên Phòng MB đã vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Tới rạng sáng ngày 24-3, cuộc so tài tại chung kết nội dung nam Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 giữa đội Biên Phòng MB và chủ nhà Ninh Bình được khép lại.

Trận đấu năm nay tái hiện chung kết giải năm 2025. Khi đó, đội Biên Phòng MB vượt qua đội Ninh Bình để có ngôi vô địch. Trong trận chung kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026, kết quả không thay đổi.

HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) vẫn có những gương mặt chủ chốt ra sân thi đấu như chuyền 2 Văn Duy, chủ công Ngọc Thuân, Minh Đức, đối chuyền Văn Hiệp, phụ công Duy Tuyến, Thế Khải và libero Anh Tuấn, Minh Sang. Đội hình này gần như thực hiện các miếng phối hợp chuyên môn nhuần nhuyễn để đạt được các pha tấn công tốt nhất trước đội chủ nhà Ninh Bình.

Tại trận chung kết, HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) đã ưu tiên sử dụng cầu thủ chuyền 2 Anh Phi làm người điều phối bóng. Đội bóng có 2 mũi tấn công quan trọng là Trần Anh Tú, ngoại binh Batsuuri Battur (Mông Cổ). Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, cầu thủ Ninh Bình đã tìm những cơ hội hiện thực phối hợp chiến thuật. Tuy nhiên, họ không đạt được sự hiệu quả cao nhất.

Kết thúc 3 ván đấu, đội Biên Phòng MB đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 với tỷ số lần lượt là 26/24, 25/21 và 25/21. Chiến thắng giúp đội bóng áo lính bảo vệ ngôi vô địch của mình tại giải đấu này.

Đội Biên Phòng MB đi vào lịch sử khi là đội bóng chuyền ngoài chủ nhà Ninh Bình, đã vô địch liên tiếp 3 lần vào năm 2024, 2025 và 2026. Trước đó, đội bóng này từng giành cúp Hoa Lư-Bình Điền lần đầu tiên vào năm 2014.

BOX: Tại trận tranh hạng 3 nội dung nam của giải, đội Hà Nội đã thắng 3-2 trước đội Công an TPHCM.

