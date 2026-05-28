Cầu thủ Kim Thanh hội quân muộn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Đặng Thị Kim Thanh sẽ trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau khi kết thúc thi đấu ở Điện Biên.

Đặng Thị Kim Thanh đang tham dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 tại Điện Biên cùng đội nữ Hà Nội. Chính vì vậy, tay đập này chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau ngày 30-5, thời điểm vòng bảng giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 kết thúc.

Tạm thời, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện tại Bắc Ninh gồm 13 cầu thủ là Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đoàn Thị Xuân.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 25-5 vừa qua. Đây là chương trình tập huấn để tham dự AVC Cup 2026 tại Philippines từ ngày 6-6 tới 14-6.

Ở danh sách 14 tuyển thủ tập huấn tại giai đoạn thứ nhất của năm 2026, Đặng Thị Kim Thanh là cầu thủ duy nhất của 1 đội bóng tại giải hạng A toàn quốc góp mặt. Dù tay đập thi đấu cho đội nữ VTV Bình Điền Long An tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, tuy nhiên, Kim Thanh là cầu thủ của đội TPHCM quản lý. Năm ngoái, Kim Thanh đã là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết thời điểm tập huấn hiện tại diễn ra trong thời gian gấp gáp và toàn đội sẽ tập luyện các bài chuyên môn theo khung giờ buổi sáng để quen thuộc khi sang Philippines thi đấu. Các trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Cup 2026 dự kiến được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng, theo giờ địa phương.

