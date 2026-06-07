Lịch thi đấu AVC Cup 2026 ngày 7-6

Các đội bóng tiếp tục bước vào lượt trận thứ 2 của mình tại Philippines và cơ hội để giành được kết quả tốt nhất vẫn còn phía trước.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò sẽ tiếp tục thi đấu trước đội Hongkong (Trung Quốc) tại ngày 7-6. Ảnh: AVC

Hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận so tài thứ 2 của mình để gặp đối thủ Hongkong (Trung Quốc). Tại trận mở màn AVC Cup 2026, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thắng dễ dàng 3-0 trước đội Lebanon. Tuy nhiên, đối thủ có trình độ không quá vượt trội nên chúng ta vẫn chưa thể sớm nói điều gì.

Với đối thủ Hongkong (Trung Quốc), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung thi đấu với khả năng tốt nhất. Dù thế, đội bóng này được đánh giá chưa là đối thủ ngang tầm với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nên các tay đập của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được dự báo sẽ không quá vất vả để giành điểm số trong từng ván đấu.

Sau trận thắng đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được giới chuyên môn tại châu Á đánh giá vẫn là 1 trong những ứng viên sẽ đủ khả năng tranh vé vào bán kết. Thực tế, cầu thủ Việt Nam sẽ phải thi đấu có điểm số trước tất cả các đội tại vòng bảng mới yên tâm về điều này.

Trận đấu gặp Hongkong (Trung Quốc) tiếp tục diễn ra vào lúc 9 giờ sáng địa phương (8 giờ sáng tại Việt Nam).

Cùng ngày, đội chủ nhà Philippines sẽ ra sân thi đấu trước Australia trong khi đội Indonesia sẽ đối đầu với Kazakshtan. Ở một cuộc đấu khác được các đội quan tâm, cầu thủ Hàn Quốc sẽ thi đấu trước Uzbekistan. Trận đấu này tổ chức muộn nhất trong ngày (21 giờ, theo giờ địa phương).

Lịch thi đấu AVC Cup 2026 hôm nay:

8 giờ 00: Việt Nam – Hongkong (Trung Quốc) (Bảng B)

11 giờ 00: Đài Bắc Trung Hoa – Kyrgyzstan (Bảng A)

14 giờ 00: Philippines – Australia (Bảng A)

17 giờ 00: Kazakhstan – Indonesia (Bảng B)

20 giờ 00: Uzbekistan – Hàn Quốc (Bảng A)

MINH CHIẾN