Lịch thi đấu AVC Cup 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải AVC Cup 2026 tại Philippines và Ban tổ chức đã bốc thăm các đội theo bảng đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có giải đấu quốc tế đầu tiên là AVC Cup 2026 từ sau SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, chương trình thi đấu của AVC Cup 2026 tổ chức từ ngày 6-6 tới 14-6. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải với vai trò là đương kim vô địch.

12 đội bóng tham dự AVC Cup 2026 gồm Australia, Hongkong (Trung Quốc), Indonesia, Iran, Kazakhstan, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Lebanon, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan, Việt Nam và Philippines (chủ nhà).

Năm nay, Ban tổ chức xếp lịch thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào khung giờ sáng (8 giờ). Vì vậy, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải chuẩn bị chuyên môn vào các buổi tập ở buổi sáng để tất cả làm quen với nhịp thi đấu trước khi nhập cuộc chính thức.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết AVC Cup 2026 sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt do nhiều đội bóng có sự chuẩn bị thận trọng vì vậy đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung để làm tốt nhất về chuyên môn. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xác định 14 tuyển thủ tới Philippines và tất cả sẵn sàng tranh tài.

Lịch thi đấu của đội Việt Nam tại AVC Cup 2026:

Ngày 6-6

8 giờ 00: Việt Nam – Lebanon

11 giờ: Kazakhstan – Hongkong (Trung Quốc)

17 giờ: Iran – Indonesia

Ngày 7-6

8 giờ 00: Việt Nam – Hongkong (Trung Quốc)

17 giờ 00: Kazakhstan – Indonesia

Ngày 8-6

8 giờ 00: Lebanon – Hongkong (Trung Quốc)

11 giờ 00: Kazakshtan – Iran

17 giờ 00: Việt Nam – Indonesia

Ngày 9-6

8 giờ 00: Lebanon – Iran

17 giờ 00: Hongkong (Trung Quốc) – Indonesia

Ngày 11-6

8 giờ 00: Việt Nam – Iran

11 giờ 00: Lebanon – Kazakhstan

Ngày 12-6

8 giờ 00: Việt Nam – Kazakhstan

11 giờ 00: Iran – Hongkong (Trung Quốc)

17 giờ 00: Indonesia - Lebanon

MINH CHIẾN