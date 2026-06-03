Lịch thi đấu AVC Cup 2026

Năm nay, chương trình thi đấu của AVC Cup 2026 tổ chức từ ngày 6-6 tới 14-6. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải với vai trò là đương kim vô địch.
12 đội bóng tham dự AVC Cup 2026 gồm Australia, Hongkong (Trung Quốc), Indonesia, Iran, Kazakhstan, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Lebanon, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan, Việt Nam và Philippines (chủ nhà).
Năm nay, Ban tổ chức xếp lịch thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào khung giờ sáng (8 giờ). Vì vậy, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải chuẩn bị chuyên môn vào các buổi tập ở buổi sáng để tất cả làm quen với nhịp thi đấu trước khi nhập cuộc chính thức.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết AVC Cup 2026 sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt do nhiều đội bóng có sự chuẩn bị thận trọng vì vậy đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung để làm tốt nhất về chuyên môn. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xác định 14 tuyển thủ tới Philippines và tất cả sẵn sàng tranh tài.
Lịch thi đấu của đội Việt Nam tại AVC Cup 2026:
Ngày 6-6
8 giờ 00: Việt Nam – Lebanon
11 giờ: Kazakhstan – Hongkong (Trung Quốc)
17 giờ: Iran – Indonesia
Ngày 7-6
8 giờ 00: Việt Nam – Hongkong (Trung Quốc)
17 giờ 00: Kazakhstan – Indonesia
Ngày 8-6
8 giờ 00: Lebanon – Hongkong (Trung Quốc)
11 giờ 00: Kazakshtan – Iran
17 giờ 00: Việt Nam – Indonesia
Ngày 9-6
8 giờ 00: Lebanon – Iran
17 giờ 00: Hongkong (Trung Quốc) – Indonesia
Ngày 11-6
8 giờ 00: Việt Nam – Iran
11 giờ 00: Lebanon – Kazakhstan
Ngày 12-6
8 giờ 00: Việt Nam – Kazakhstan
11 giờ 00: Iran – Hongkong (Trung Quốc)
17 giờ 00: Indonesia - Lebanon